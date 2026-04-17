Bakan Fidan: Temennimiz kalıcı barışın sağlanması

15:18 17/04/2026, Cuma
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nda konuştu.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

"İsrail'in yayılmacılığı durdurulmalı.

Çok boyutlu krizlerle karşı karşıyayız.

Diplomasi yangını daha fazla yayılmadan durdurma cesaretidir. Diplomasi yarını tasarlamaktır. Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın önderliğinde iki ana sütunun üzerinde inşa edilmesini istiyoruz.

Temsil kabiliyeti zayıf yapılarla krizleri yönetmenin mümkün olmadığı görülmüştür.

Küresel düzeyde atmamız gereken ortak adımlar var. Barış süreçleri düzen bozucu aktörlerin insafına bırakılmamalıdır. Süreçlerin sabote edilmesine müsaade edilmemelidir. İnsanlık bu teknoloji imkandan birlikte faydalanmalı, hiçbir coğrafya geride bırakılmamalıdır.

Geleceğimize dönük sınamalarla da eş zamanlı mücadele etmek zorundayız. Eğer insanlık bugün sorumluluğu alamazsa 10 yıl sonra ihtilaflar çok daha yıkıcı olacaktır.

