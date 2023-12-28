Bakan Fidan'dan Bakan Güler'e taziye ziyareti

Hakan Fidan - Yaşar Güler
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyaretinde bulundu.
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1 saat önce
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyaretinde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. 'Girilemez/ulaşılamaz' denilen yerler artık kontrol altındadır." ifadelerini kullandı. MSB kaynakları ayrıca, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 askerin şehit olduğu saldırı ve sonrasında yaşanan gelişmeleri tüm detaylarıyla paylaştı.
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