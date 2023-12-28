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Bakan Fidan'dan Bakan Güler'e taziye ziyareti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyaretinde bulundu.

17:27 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 17:27 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Hakan Fidan - Yaşar Güler
Hakan Fidan - Yaşar Güler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki şehitlerimiz dolayısıyla Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’e taziye ziyaretinde bulundu.




#Hakan Fidan
#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanlığı
1 saat önce
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