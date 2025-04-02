Bakan Fidan'dan Fransa'ya resmi bir ziyaret

Türkiye-AB ilişkilerinin, AB üyesi bazı ülkelerin iç siyasi gündemlerine alet edilmeyerek stratejik bir perspektifte ele alınmasının önemine değinilmesi, bu çerçevede, Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki yapay engellerin kaldırılması ve AB’nin buna yönelik net ve anlamlı adımlar atması konusunda Fransa’dan beklentilerini dile getirecek Fidan'ın, Türkiye’nin Avrupa güvenliğinde sahip olduğu kritik rolün ve Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda eşgüdümün artırılmasının önemini ifade etmesi, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı ve adil barışın tesisi için Türkiye’nin katkı sunmaya hazır olduğunu, barışa giden süreçte tüm müttefiklerin yakın bir işbirliği içinde çalışması gerektiğine işaret etmesi bekleniyor.