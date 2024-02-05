Bakan Fidan'dan Malta'ya önemli ziyaret

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın yapacağı resmi ziyarete ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Dışişleri Bakanı Fidan'ın Malta'ya 5-6 Şubat tarihlerinde yapacağı ziyaretin belirtildiği açıklamada, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.
Önemli görüşmeler yapacak
Açıklamada, Bakan Fidan'ın ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından kabul edileceği, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya geleceği belirtildi.