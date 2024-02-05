|
Gündem

Bakan Fidan'dan Malta'ya önemli ziyaret

5-6 Şubat tarihlerinde Malta'ya resmi ziyarette bulunacak olan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

13:26 - 5/02/2024 Pazartesi
IHA
Hakan Fidan
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanlığı, Fidan'ın yapacağı resmi ziyarete ilişkin yazılı açıklamada bulundu.


Dışişleri Bakanı Fidan'ın Malta'ya 5-6 Şubat tarihlerinde yapacağı ziyaretin belirtildiği açıklamada, ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulacağı ifade edildi.


Önemli görüşmeler yapacak


Açıklamada, Bakan Fidan'ın ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı George Vella ve Başbakan Robert Abela tarafından kabul edileceği, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile bir araya geleceği belirtildi.




#Hakan Fidan
#Dışişleri
#Malta
36 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Türkiye 81 İl Plaka Kodları Listesi: Hangi ilin plaka kodu kaçtır?