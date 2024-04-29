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Bakan Fidan'dan Riyad'da diplomasi rüzgarı: Al Sani ve Faysal bin Ferhan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan ziyareti çerçevesinde Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Semih Bozkuş
21:16 - 29/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Bakan Fidan, Riyad'da Al Sani ve Faysal bin Ferhan ile görüştü.
Bakan Fidan, Riyad'da Al Sani ve Faysal bin Ferhan ile görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Katarlı ve Suudi mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılmak üzere geldiği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Bakan Fidan ikili temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan Katarlı ve Suudi mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Fidan son olarak ise Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Bakan Fidan'ın gerçekleştirdiği görüşmeleri, Dışişleri Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.



#Hakan Fidan
#Katar
#Muhammed bin Abdurrahman Al Sani
#Faysal bin Ferhan
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