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Bakan Göktaş'tan Beyoğlu'nda doğan 10 bininci bebeğe ziyaret: Adına fidan dikildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Beyoğlu'nda hayata gözlerini açan 10 bininci bebeği ziyaret etti. Göktaş, 'Azra' bebeğin adına bir de fidan dikerek, bebeğin annesi Neslihan Yamak ile fidana can suyunu verdi.

19:00 - 29/12/2023 Cuma
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Beyoğlu'nda.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Beyoğlu'nda.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Beyoğlu'nda doğan 10 bininci bebeği ziyaret etti, "Azra" bebek adına fidan dikti.

Göktaş, ilçe sınırları içinde doğan 10 bininci bebek ve ailesini Beyoğlu Belediyesinin "Hoş Geldin Küçük Melek Projesi" kapsamında ziyaret etti.

Belediye tarafından yaptırılan Fetih Mekan'a gelen Bakan Göktaş, burada top oynayan çocuklarla ilgilendi, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Göktaş, ilçe sınırları içinde doğan 10 bininci bebek "Azra" ile 10 bin birinci bebek "Muhammed" ve anneleri Neslihan Yamak ile bir araya geldi.

Bebeklerle ilgilenen, anne Neslihan Yamak ile görüşen Bakan Göktaş daha sonra "Hoş Geldin Küçük Melek Projesi" kapsamında bebekler için fidan dikti.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın da eşlik ettiği Bakan Göktaş, diktiği fidana can suyunu anne Neslihan Yamak ile birlikte verdi.


#Mahinur Özdemir Göktaş
#Beyoğlu
#bebek
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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