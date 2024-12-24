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Bakan Güler ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü: Suriye konusu ve ikili ilişkiler ele alındı

Bakan Güler ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü: Suriye konusu ve ikili ilişkiler ele alındı

22:1524/12/2024, Salı
DHA
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Yaşar Güler - Lloyd James Austin
Yaşar Güler - Lloyd James Austin

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.


#Yaşar Güler
#Lloyd James Austin
#Milli Savunma Bakanlığı
#ABD

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