Bakan Güler ABD'li mevkidaşı Austin ile görüştü: Suriye konusu ve ikili ilişkiler ele alındı

Yaşar Güler - Lloyd James Austin
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; görüşmede, ikili ilişkiler ile Suriye başta olmak üzere bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alındı.
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