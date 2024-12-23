Bakan Güler İslahiye'de: 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlası'ndaki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.