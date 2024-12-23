Bakan Güler İslahiye'de: 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Komutanlıkta incelemelerde bulunan Bakan Güler, bölgede çekimi devam eden 'Siyah Bere' dizisinin setini de ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlası'ndaki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Dizi setine sürpriz ziyaret
Bakan Güler, komutanlıktaki faaliyetlere ilişkin bilgiler aldıktan sonra bölgede çekimleri devam eden ve Türk tankçısının mücadelesini konu edinen ‘Siyah Bere' dizisinin setine de ziyarette bulundu.