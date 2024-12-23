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Bakan Güler İslahiye'de: 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti

Bakan Güler İslahiye'de: 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığını ziyaret etti

09:5823/12/2024, Pazartesi
DHA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İslahiye'deki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İslahiye'deki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ziyarette bulundu. Komutanlıkta incelemelerde bulunan Bakan Güler, bölgede çekimi devam eden 'Siyah Bere' dizisinin setini de ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile birlikte Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlası'ndaki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nı ziyaret etti.


Bakan Güler, Türk tankçısını konu alan 'Siyah Bere' dizisinin setini ziyaret etti.

Dizi setine sürpriz ziyaret

Bakan Güler, komutanlıktaki faaliyetlere ilişkin bilgiler aldıktan sonra bölgede çekimleri devam eden ve Türk tankçısının mücadelesini konu edinen ‘Siyah Bere' dizisinin setine de ziyarette bulundu.

#Milli Savunma Bakanlığı
#Yaşar Güler
#Siyah Bere Dizisi

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