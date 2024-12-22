TSK Komuta Kademesi Kilis'te toplandı: Bakan Güler kritik mesajlar verdi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kilis'te yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla toplantı yaptı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Kuvvet Komutanlarıyla Gaziantep'e gitti. Bakan Güler ve beraberindeki heyet, 2'nci Ordu Komutanıyla birlikte Kilis'e geçerek videokonferans toplantısı icra etti. Güler, toplantıda Suriye ve Irak'ta devam eden operasyonlar ile Suriye'deki yeni yönetime değindi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre,
Bakan Yaşar Güler
, beraberinde Genelkurmay Başkanı
Orgeneral Metin Gürak
, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Ercüment Tatlıoğlu
, Kara Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu
ve Hava Kuvvetleri Komutanı
Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu
ile Gaziantep'e gitti.
2'nci Ordu Komutanı ile Kilis'e
2'nci Ordu Komutanı ile Kilis'e
Bakan Güler ve beraberindeki TSK Komuta Kademesi, 2'nci Ordu Komutanı
Orgeneral Levent Ergün
tarafından karşılandıktan sonra helikopterlerle
Suriye sınır hattına
giderek Kilis/Çıldıroba'daki 6'ncı Kolordu ve Müşterek Özel Görev Komutanlığı Esas Komuta Yeri'ne intikal etti. Burada askeri törenle karşılanan Güler, inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Bakan Yaşar Güler, yurt içindeki ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla gerçekleşen videokonferans toplantısında konuştu.
İşte Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler'in konuşmasından öne çıkanlar:
"Önceliğimiz PKK/YPG'nin tasfiyesi"
"Önceliğimiz PKK/YPG'nin tasfiyesi"
"Bölgede varlık gösteren terör örgütleriyle mücadele konusundaki tutumumuz, açık ve nettir.
PKK/YPG terör örgütünün bir an önce tasfiye edilmesi ve Suriye'nin siyasi ve idari bütünlük temelinde geçiş sürecinin gerçekleştirilmesi önceliğimizdir.
Bunu muhataplarımıza da ifade ettik, ediyoruz. Suriye'deki yeni yönetim de terör örgütünün tasfiyesi hususundaki tutumunu açıkça belirtmiştir. Asil milletimiz müsterih olsun ki aziz vatanımıza, vatandaşlarımızın güvenlik ve huzuruna tehdit oluşturan tüm şer odaklarını yerle bir edecek, teröristleri ait oldukları karanlık çukurlara gömmeye devam edeceğiz."
Yıldönümünde Fırat Kalkanı şehitleri anıldı
Yıldönümünde Fırat Kalkanı şehitleri anıldı
"Suriye'de 2011 yılında başlayan kriz ve devamında ortaya çıkan istikrarsız ortam, PKK/YPG ve IŞİD terör örgütlerinin Suriye'de alan kazanmalarına fırsat vermiş ve sınır güvenliğimizi tehdit eder duruma gelmiştir. Tekrar hatırlatmak gerekirse,
Suriye'deki operasyonlarımız öncesinde PKK/PYD ile IŞİD terör örgütünün yurt içinde saldırıları ve eylemleri olmuştu."
"Türkiye, Suriye'ye girmeden önce büyük bir bedel ödemiş, buna karşı terör örgütlerine bedel ödetmek, sınırlarımızın ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak için
Fırat Kalkanı Harekatı
ile başlayan sınır ötesi operasyonlarını icra etmiştir.
Bu kapsamda IŞİD ile sahada göğüs göğse mücadele eden tek ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri olmuştur.
Fırat Kalkanı Harekatı'nda
67 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Ordumuz, icra ettiği başarılı operasyonlarla, oluşturulmak istenen terör koridorunu parçalamış, harekat alanlarında bulunan halkın hayatının normalleşmesi için de büyük çaba sarf etmiştir."
"Yeni yönetimle koordinasyon içinde olacağız"
"Yeni yönetimle koordinasyon içinde olacağız"
"Suriye'nin toprak bütünlüğü, siyasi birliği, güvenlik ve istikrarının sağlanması için yeni yönetimle yakın işbirliği ve koordinasyon içerisinde olacağız. Suriye'de 27 Kasım'da başlayan süreç neticesinde, 2 Aralık'ta Tel Rıfat, 9 Aralık'ta ise Münbiç,
Suriye Milli Ordusu tarafından YPG/PKK'lı terörist unsurlardan temizlenmiştir.
Suriye'deki yeni yönetim ve onun ordusunun önemli bir parçası olan Suriye Milli Ordusunun, Suriye halkıyla birlikte terör örgütleri tarafından
işgal edilen
toprakların tamamını kurtaracağına inanıyoruz.
"
"Bu başarı dayanışma ve fedakarlığın sonucudur"
"Bu başarı dayanışma ve fedakarlığın sonucudur"
"Bugün Suriye'de yaşananlar, sadece son bir ayın gelişmeleri olarak görülmemelidir. Yıllarca kendi halkına zulmeden rejimin yaptıkları ve buna 'artık dur' diyen Suriye'nin gerçek sahiplerinin büyük çabaları, güzel günleri getirmiştir. Aynı zamanda elde edilen başarı, vatanımızın hudut ötesinden itibaren korunması maksadıyla Ağustos 2016'da başlayan, başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ile asil milletimizin milyonlarca sığınmacıya kucak açarak gösterdiği dayanışma ve fedakarlığının da bir sonucudur.
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"Demografik yapı korunmalı"
"Demografik yapı korunmalı"
"Esasen bölgede etkin olan tüm aktörler ve
müttefiklerimiz de Türkiye'nin çözümün bir anahtarı olduğu gerçeğini artık kabul etmektedirler.
Bu bağlamda, tüm aktörlerin kapsayıcı bir çözüm için yeni yönetimi desteklemesi ve Türkiye ile işbirliği yapması büyük önem arz etmektedir. Yıllardır süren çatışmaların yarattığı insani dramlar sebebiyle acı çeken yerel halkın taleplerine kulak vermek,
demografik yapıyı koruyacak adımlar atmak
ve uzun vadeli bir barış inşa etmek için
kapsamlı bir yaklaşım benimsemek elzemdir.
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"Irak sınırımızın tamamına yakını emniyette"
"Irak sınırımızın tamamına yakını emniyette"
"Aynı şekilde, Irak'ın kuzeyinde de teröristlere göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Nitekim
Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap'ta kilit kapatılmış, Irak sınırımızın tamamının emniyeti ileriden sağlanmıştır.
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"Teslim olmayan terörist yok olur"
"Teslim olmayan terörist yok olur"
"Irak'ın kuzeyinde hareket alanı kalmayarak mağaralara sıkışan teröristleri etkisiz hale getirmeye, onları bulundukları sığınaklarda yok etmeye devam edeceğiz. Artık, teröristler için yüce
Türk adaletine teslim olmak tek çıkış yoludur. Aksi halde onları bekleyen yegane son, yok olmaktır.
Teröristlerin bulunduğu her yer, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin meşru hedefidir."
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