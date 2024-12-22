TSK Komuta Kademesi Kilis'te toplandı: Bakan Güler kritik mesajlar verdi

"Bugün Suriye'de yaşananlar, sadece son bir ayın gelişmeleri olarak görülmemelidir. Yıllarca kendi halkına zulmeden rejimin yaptıkları ve buna 'artık dur' diyen Suriye'nin gerçek sahiplerinin büyük çabaları, güzel günleri getirmiştir. Aynı zamanda elde edilen başarı, vatanımızın hudut ötesinden itibaren korunması maksadıyla Ağustos 2016'da başlayan, başta şehit ve gazilerimiz olmak üzere

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ile asil milletimizin milyonlarca sığınmacıya kucak açarak gösterdiği dayanışma ve fedakarlığının da bir sonucudur.