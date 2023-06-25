Bakan Işıkhan: Yıkılan ne varsa yerine daha iyisini yapacağız

Kahramanmaraş depreminden en fazla etkilenen illerden olan Adıyaman'a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, buradaki çalışma hayatı düzenlemelerini yerinde inceledi.

Işıkhan, Adıyaman Valiliği'nde, Afet Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Bakan Işıkhan, burada yaptığı konuşmada deprem ile ilgili yapılan çalışmaları aktardı ve yıkılan ne varsa yapılacağını belirterek şöyle konuştu:

Tüm illerimize ivedilikle ulaşmak için insanüstü bir gayret gösterdik. Hamdolsun, gerek kamu kurumlarımız gerekse vatandaşlarımız tek yürek olup, dünyada hiçbir ülkenin ve milletin bu kadar kısa sürede altından kalkamayacağı bir afetin üstesinden geldi ve gelmeye devam ediyor. Üzülerek söylüyorum ki, can kayıplarımızın telafisi mümkün değil ancak maddi kayıplarımızın telafisi her daim mümkündür. Yıkılan ne varsa yerine daha iyisini yapacağız inşallah.

"Çalışma hayatını hep birlikte ayağa kaldıracağız"

Bakan Işıkhan, şehirde kurduğu temaslar sırasında depremin izlerinin silinmesi ve şehirlerin canlanması için çalıştıklarını belirterek, şunları söyledi:

Adıyaman’ı diğer şehirlerimizle birlikte; çalışma hayatını, sosyal yapıyı, ekonomiyi el birliğiyle tekrar ayağa kaldıracağız. Sağduyulu ve feraset sahibi aziz milletimiz genel tablonun ve devlet ve millet ile el ele verdiğimiz üstün gayretin farkındalığıyla hareket etti ve devletine güvendi. Biz de milletimizin bizlere duyduğu bu güveni boşa çıkarmadık. İnşallah da çıkarmayacağız.

"Çalışma hayatını, eskisinden daha iyi bir hale getirip canlandırmak için hep birlikte çalışacağız"

Adıyaman’ın ekonomisini, çalışma hayatını, ticaretini, üretimini, istihdamını eskisinden daha iyi bir hale getirip canlandırmak için hep birlikte çalışacağız. Ben şunun altını özellikle çizmek isterim ki; 85 milyon, tek yürek olarak depremzede kardeşlerimizin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Açıkça ifade etmek isterim ki, Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi; 21 yıldır olduğu gibi hiçbir kardeşimizi ayırmadan, vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve refahını artırmaya yönelik ne gerekiyorsa yapacaktır. Bu noktada bugüne kadar olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği bize rehber olacaktır."







