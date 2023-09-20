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Bakan Işıkhan'dan anlamlı ziyaret: Zonguldak'ta bir işçinin öldüğü maden ocağında işçilerle görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen hafta meydana gelen göçükte bir işçinin hayatını kaybettiği maden ocağında işçilerle bir araya geldi.

17:10 . 20/09/2023 Çarşamba
DHA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Zonguldak'ta.

Bakan Işıkhan, 'Şehir Buluşmaları' kapsamında Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Armutçuk Müessesesi Maden Ocağı'nda geçen hafta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Ramazan Yıldırım'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Işıkhan, ardından da kazanın yaşandığı maden ocağını ziyaret etti. Maden işçileri ile ocağın eksi 400 kotuna inen Bakan Işıkhan, incelemelerde bulundu. Madencilerle akşam yemeği yiyen Işıkhan, Armutçuk Müessese Müdürü Muharrem Kiraz'dan ocak ile ilgili bilgi aldı, işçilerin sorun ve önerilerini dinledi.


Bakan Işıkhan, maden işçileriyle bir arada olmaktan ayrı bir gurur duyduğunu belirterek, geçen hafta yaşanan maden kazası nedeniyle 'geçmiş olsun' dileğini iletti. Işıkhan, her bir maden işçisinin alın terinin çok değerli olduğunu, emeklerinin karşılığının ödenemeyeceğini söyledi.


Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti
Maden ocağında göçük: Zonguldak'tan acı haber geldi 1 işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde TTK’ya bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, göçük altında 4 kişi olduğunu belirtti. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, meydana gelen göçükle ilgili yaptığı açıklamada içeride 280 kişi olduğunu ancak herhangi bir risk teşkil etmediğini belirterek göçükten etkilenen 4 kişi olduğunu söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, göçük altında kalan 4 kişiden üçünün sağ kurtarıldığını, 1 işçinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu. Göçük altındaki işçilerin çıkarılmasının ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 yaralının hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.


Madencilerin gösterdiği gayret ve çabaya dikkat çeken Işıkhan,
"Sizin canınız bizim için çok kıymetli. Sayenizde çocuklarımızın geleceğini oluşturuyoruz, sanayimiz gelişiyor, ihracatımız artıyor. Her bir kardeşimin emeği için tekrar teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyacınızı, talebinizi karşılamak için devletimiz de ben de bir kardeşiniz olarak yanınızdayız"
ifadelerini kullandı.



#Zonguldak
#Vedat Işıkhan
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#maden
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