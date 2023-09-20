Bakan Işıkhan'dan anlamlı ziyaret: Zonguldak'ta bir işçinin öldüğü maden ocağında işçilerle görüştü

"Sizin canınız bizim için çok kıymetli. Sayenizde çocuklarımızın geleceğini oluşturuyoruz, sanayimiz gelişiyor, ihracatımız artıyor. Her bir kardeşimin emeği için tekrar teşekkür ediyorum. Her türlü ihtiyacınızı, talebinizi karşılamak için devletimiz de ben de bir kardeşiniz olarak yanınızdayız"