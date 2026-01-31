Yeni Şafak
Bakan Kacır: Teşvik unsurlarını ve finansman desteklerini artırdık

16:2831/01/2026, Cumartesi
DHA
Yerel Kalkınma Hamlesi’nde teşvik ve destekler artırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında, yatırımcılara sunulan teşvik unsurlarının ve finansman desteklerinin artırıldığını bildirdi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerel kalkınmada 2025'te devrim niteliğinde bir adım attık. Başlattığımız Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ile şehirlerimizin potansiyelini yatırıma, üretime ve istihdama dönüştürüyoruz. Kapsamlı teşvikler ve güçlü mali desteklerle 81 ilimizin her biri için belirlediğimiz 4 öncelikli alanda katma değerli yatırımların önünü açıyoruz. Programın ilk çağrısından elde ettiğimiz veriler ışığında yatırım başlıklarını 2026 yılı için güncelleyerek Resmi Gazete'de ilan ettik. Bununla birlikte, yatırımcılarımıza sunduğumuz teşvik unsurlarını ve finansman desteklerini de artırdık. Kalkınma Ajanslarımız aracılığıyla, Türkiye'nin dört bir yanında kalkınma hamlemizi büyütüyor, refahı yaygınlaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.



