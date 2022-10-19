Gündem Bakan Karaismailoğlu açıkladı Assos ve Troya tünellerinden bir haftada 53 bin araç geçti
POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Assos ve Troya tünellerinden bir haftada 53 bin araç geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden bir haftada kaç araç geçtiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Karaismailoğlu açıkladı: Assos ve Troya tünellerinden bir haftada 53 bin araç geçti
'Assos' ve 'Troya' tünelleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla katıldığı törenle geçen hafta açılan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden, 1 haftada 53 bin aracın geçtiğini duyurdu.

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016'da başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı.

11 Ekim'de açılmıştı

Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünelleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katıldığı törenle, 11 Ekim'de açıldı. Sürücüler için konfor sağlayan 'Assos' ve 'Troya' tünelleri, 50 dakikaya çıkan yol süresini, 5 dakikaya kadar düşürdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Assos' ve 'Troya' tünellerinden 1 hafta içerisinde 53 bin aracın geçtiğini duyurdu.

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