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POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu: Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek veriyoruz

Bakan Karaismailoğlu: Kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek veriyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 yıllık süre zarfında "dünya 5'ten büyüktür" söylemini attıkleri her adımda yeniden ortaya koyduklarını belirterek, "Bugün de Kafkaslarda kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek veriyoruz. Sadece bölgesel bir güç olarak değil artık bir dünya gücü olma hedefiyle, masada dinleyen değil, dinlenen bir ülke konumuna geçtik" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu
Bakan Karaismailoğlu

AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Bakan Karaismailoğlu, buradaki konuşmasında, Malatya'ya ilk kez geldiğini belirterek, bundan sonra daha sık müjdelerle ziyaretler gerçekleştirmek istediğini dile getirdi.

Türkiye'nin 2003 yılından bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda Cumhuriyet tarihinde benzeri görülmemiş bir kalkınma hamlesine başladığını anlatan Karaismailoğlu, bugün yerli ve milli kaynaklarla elde edilen kabiliyetlerle ülkenin dört bir yanının kalkınma ve refah anlamında büyük değişimler yaşadığını ifade etti.

Bakan Karaismailoğlu, gelişen milli ekonomi ve her geçen gün perçinlenen milli bağımsızlığın dünya genelinde yepyeni ve güçlü bir Türkiye'yi oluşturduğunu aktardı.

Türkiye'nin her geçen gün güçlediğine vurgu yapan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

  • "18 yıllık süre zarfında 'dünya 5'ten büyüktür' söylemimizi attığımız her adımda yeniden ortaya koyduk. Mavi Vatanımızda hakimiyetimizi ve haklarımızı sonuna kadar savunduk. Güneydoğumuzu terörden temizledik. Filistinli kardeşlerimize her zaman yardım elimizi uzattık. Bugün de Kafkaslarda kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın haklı mücadelesine destek veriyoruz. Sadece bölgesel bir güç olarak değil artık bir dünya gücü olma hedefiyle, masada dinleyen değil, dinlenen bir ülke konumuna geçtik. Güçlü Türkiye ülkümüzü hayata geçirmek için gereken adımları büyük bir kararlılıkla atarken, ülkemizi kalkındırmak ve insanlarımızın yaşam kalitesini artırmak için de çok önemli ulaştırma ve altyapı projelerimizi birer birer hayata geçiriyoruz."

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Karaismailoğlu, "Milli Ulaşım ve Altyapı Politikası" başlığı altında bir çalışma planı ortaya koyduklarını hatırlatarak, "Bu kapsamlı yol haritası dahilinde yapacağımız büyük işleri sizlerle birlikte hayata geçireceğiz. Vatandaşlarımıza hep birlikte iftiharla anlatacağız, yaşatacağız. Bundan böyle, ulaşım ve haberleşmenin farklı boyutlarında Türkiye’nin her noktasını birbirine bağlamanın ötesine geçerek, dünyayı Türkiye’ye bağlıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde ve himayelerinde, AK Parti'nin tüm teşkilatlarının ve temsilcilerinin katkıları ile büyük bir dönüşümü yaşadığına işaret eden Karaismailoğlu, "Bizler de görev alanımız kapsamında, ulaşım ve altyapımızın bütünsel kalkınma vizyonumuz ve küresel hedeflerimize uygun olarak mükemmelleştirilmesi için her ilimizde aynı titizlik ve gayretle çalışıyoruz.Milli bağımsızlık ve milli ekonomi düsturundan uzaklaşmıyor, Türkiye için üretmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

"Yılmadık, tehditlere kulak asmadık"

Malatya'nın Anadolu'yu ana yurt yapan destanlar şehri olduğunu aktaran Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

  • "Bugüne dek Malatya için çok güzel hayaller kurduk ve gerçekleştirdik.Hayal kurmaktan vazgeçmeyelim.Sizler de çok iyi bilirsiniz ki biz projeleri hazırladıkça 'Hayal' dediler.Biz bu hayalleri bir bir hayata geçirmeye, hizmete açmaya başlayınca da türlü türlü bahanelerle yapımına engel olmaya çalıştılar, kirli oyunlara alet ettiler.Ama asla yılmadık, tehditlere kulak asmadık. Dik duruşuyla, cesaretiyle, yiğitliğiyle atılan her adımda yanımızda olduğunu gösteren, Battal Gazi’nin torunları Malatyalılar oldukça, ne yaparlarsa yapsınlar, dev eserlerle yeni projelerle insanımızın karşısına çıkmaya devam edeceğiz."

Diğer temaslar

Bakan Karaismailoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da Valiliği de ziyaret etti. Malatya Valisi Aydın Baruş tarafından Valilik girişinde karşılanan Karaismailoğlu, Valilik Şeref Defteri'ni imzalayarak, Baruş ile bir süre görüştü.

Daha sonra Malatya Büyükşehir Belediyesine geçen Bakan Karaismailoğlu, burada Başkan Selahattin Gürkan'dan brifing aldı. Ardından Malatya Tren Garında incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, Malatya PTT Başmüdürlüğüne geçerek yetkililerden bilgi aldı.

Burada bankoya geçerek bir müşterinin işlemini gerçekleştiren Karaismailoğlu, esnaf ziyareti de gerçekleştirdi.

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