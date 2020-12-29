Gündem Bakan Karaismailoğlu Türkiyeyi hedef alan 325 bin siber saldırı engellendi
POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye'yi hedef alan 325 bin siber saldırı engellendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamalarıyla, son 3 yılda Türkiye'yi hedef alan 325 bin siber saldırının engellendiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'nın içinde stratejik amaçlarla ilişkili olarak 40 eylem ve 75 uygulama adımı yer aldığını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

Siber mücadele milli ürünlerle yapılıyor

"Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz KASIRGA, AVCI ve AZAD uygulamaları ile son 3 yılda Türkiye'yi hedef alan 325 bin siber saldırı engellendi. Özellikle siber güvenlik alanında yerli ve milli yazılımların gelişmesi bizim için vazgeçilmez. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından geliştirilen AVCI uygulaması ile zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin ve komuta kontrol merkezlerini tespit ediyoruz. AZAD uygulaması ile yapay zeka kullanılarak köle bilgisayarları buluyoruz. İnternete açık kaynaklara ilişkin izleme faaliyetlerini de KASIRGA projesi ile gerçekleştiriyoruz.

Türkiye’nin siber gücü
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Türkiye’nin siber gücü

Türkiye en güvenli 20 ülke arasında

Yapılan bu çalışmalar neticesinde Türkiye siber güvenlikte dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı. Hatta Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Global Siber Güvenlik Endeksi'nin 2019 yılında yayımlanan raporuna göre ülkemiz bir önceki yıla göre, 23 sıra birden yükselerek, bu alanda dünyada en güvenli 20 ülkeden biri oldu. Avrupa’da da 11'inci sırada yer aldı."

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