Bakan Koca paylaştı: Enkazdan çıkarılan yaralıların son durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından çıkarılan yaralılar hakkında bilgi verdi.
Ne olmuştu?
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İtfaiye Daire Başkanı Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.