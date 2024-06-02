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Bakan Koca paylaştı: Enkazdan çıkarılan yaralıların son durumu nasıl?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından çıkarılan yaralılar hakkında bilgi verdi. Bakan Koca açıklamasında; "Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

11:00 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:14 - 2/06/2024 Pazar
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; Küçükçekmece'de çöken binanın enkazından çıkarılan yaralılar hakkında bilgi verdi.


Bakan Koca açıklamasında;
"Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bilinmeyen bir nedenle 3 katlı bir bina çöktü. Çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İtfaiye Daire Başkanı Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.


İşte binanın çökme anı


İstanbul'da bina çöktü: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı, arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.


#İstanbul
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