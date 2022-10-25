Bakan Koca'dan Karaman'da tabancayla vurulan hemşirenin durumuna ilişkin açıklama: Hayati tehlikesi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Karaman'da bir kişinin, hemşire Emine A'yı tabancayla yaraladığı olaya ilişkin sosyal medyadan açıklama yaptı.

Aile Sağlığı Merkezine gelen kişinin, kişisel nedenlerle hemşireyi tabancayla yaraladığını ve intihar girişiminde bulunduğunu ifade eden Koca, "İkisi de acilen ameliyata alındı. Halen yoğun bakımda olan hemşire arkadaşımızın hayati tehlikesi maalesef devam ediyor. Kendisine acil şifa diliyorum. Sağlık kurumlarında işlenen şiddet suçlarına karşı adalete inancımız tam. Bir cana kasteden insanlığa kastetmiştir." ifadelerini kullandı.

Bugün, Karaman'da bir Aile Sağlığı Merkezine gelen bir şahıs, kişisel nedenlerle hemşire arkadaşımızı tabancayla yaralayıp, intihar girişiminde bulundu. İkisi de acilen ameliyata alındı. REKLAM October 24, 2022

Karaman'daki 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi üzerinde bulunan Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezine gelen ve tartıştığı hemşire Emine A'yı tabancayla yaralayan Hüseyin B, sonra aynı silahla intihar etmek istemişti. Ağır yaralanan Emine A. ve Hüseyin B, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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