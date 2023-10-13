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Bakan Koca’dan 'Yabancı uyruklu doktor çalıştırılıyor' iddialarına cevap: Türkiye vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada gündeme gelen, 'Türk vatandaşı olmayan bir kişinin Türkiye'de hekimlik yaptığı' iddialarına cevap verdi. Bakan Koca, "Türkiye, vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor" dedi.

18:05 . 13/10/2023 Cuma
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, Türk vatandaşı olmayan bir kişinin hekimlik yaptığına yönelik sosyal medyada yer alan iddiaları yalanladı.


Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'de hekimlik yapmanın şartlarından birinin Türk vatandaşı olmak olduğunu belirterek,
"Aksi mümkün değildir. İddialar yanlıştır, sorumluluktan uzaktır. Sosyal medyada, vatandaşımız olmayan bir kişinin ülkemizde hekimlik yaptığını ileri süren veya buna benzer başka iddiaların sahipleri, uygulamada dışına çıkılması mümkün olmayan mevzuattan habersizler. Öte yandan, adı verilen ve bu eski iddiaya yeni bir dayanak olarak gösterilen hekim de Türk vatandaşıdır. 13 Temmuz 2021'te Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuş, 2 Ağustos 2021'de ise diploması tescil edilmiştir. 100'üncü dönem devlet hizmeti yükümlülüğü listesine dahil edilerek kuraya alınmıştır. Kura sonucunda görev yerine yerleşmiş, 5 Eylül 2021 tarihinde göreve başlamış ve mecburi hizmetini tamamlamıştır. Türkiye, vatandaşı olmayan tek hekimi bile çalıştırmıyor"
ifadelerini kullandı.






#Sağlık Bakanlığı
#Fahrettin Koca
#hekim
#doktor
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