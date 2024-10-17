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Bakan Kurum açıkladı: Malatya'daki depremde Elazığ’da 20 bina ağır hasar aldı

Bakan Kurum açıkladı: Malatya'daki depremde Elazığ’da 20 bina ağır hasar aldı

Halil Akkoç
09:0617/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Bakan Murat Kurum
Bakan Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Kale ilçesinde dün meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar bin 211 ihbarın değerlendirildiğini, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı, Malatya'da ise 18 az hasarlı binanın tespit edildiğini açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrası Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı hasar tespit ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Kurum, açıklamalarına şöyle devam etti:
"Şu ana kadar 1211 ihbar değerlendirilmiş, Elazığ'da 20 ağır hasarlı, 517 az hasarlı; Malatya'da 18 az hasarlı bina tespit edilmiştir. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Hasar tespit çalışmalarımızı bir an önce tamamlayarak gereken tüm adımları atacağız."

#Murat Kurum
#Malatya
#Elazığ

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