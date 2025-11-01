Bakan Kurum '"Ev sahibi olmayan kimse kalmayacak" diyerek açıkladı: 500 bin sosyal konut için yola çıkan bir Türkiye var

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılış programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük millet bahçesini İstanbul'a armağan etmenin sevincini, "Türkiye Yüzyılı" yürüyüşüne katkı sunmanın tarifsiz mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.





"Şu anda hepimiz 15 Temmuz'daki o karanlık gecenin yüzünü aydınlığa çevirdiği yerdeyiz. Medeniyet tarihimizin en büyük destanının yazıldığı, milletimizin liderine, Cumhurbaşkanımıza, yani yegane umuduna ve istikbaline burada sahip çıkmak için sarıldığı bir mekandayız." diyen Kurum İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Türkiye'nin her yerinden gelen yüz binlerce kişiyle burada olduklarını anlattı.

Kurum, o gün fetih coşkusuyla millete eser verme huzurunun yanı sıra Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni ilk fidanlarıyla buluşturmanın heyecanını yaşadıklarına değinerek, şöyle devam etti:

"Tam bu noktada hatırlayın. Arkadaşlarımızla canla başla çalıştığımız o günlerde, şu güzelim Millet Bahçesi için neler neler söylemişlerdi. 'Buraya binalar dikilecek, her yer beton olacak' dediler. Bu yalanları söylediler. O da tutmayınca 'Bu alana oteller yapılacak' iftirasını attılar. Ne milletimiz ne de biz tüm bu yalanlara, iftiralara aldırmadık, gereğini yaptık. Milletin olanı yine milletimize armağan ettik. Allah'a hamdolsun, bugün zatıalinizin teşrifleriyle Atatürk Havalimanı Millet Bahçemizi söz verdiğimiz tarihte bitirmenin, sözde çevrecilere rağmen söz verdiğimiz güzellikte tamamlamanın sevincini hep birlikte yaşıyoruz."

"500 bin sosyal konut için yola çıkan bir Türkiye var"

Bakan Kurum, bugün 7'den 70'e tüm İstanbulluları doğayla bütünleştirecek, kentin en büyük afet toplanma alanı olarak hizmet verecek mekanın hayırlı olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin hiçbir ülkenin başaramayacaklarını başaran, kimsenin altından dahi kalkamayacağı yatırımları burada hızlı şekilde, kaliteden ve estetikten ödün vermeden yapan bir ülke olduğuna dikkati çekerek, "Bugün Türkiye bir yandan deprem bölgesindeki kardeşlerimize 304 bin yeni yuvayı, en hızlı şekilde sahiplerine teslim ederken hedeflediği 453 bin konut sayısına emin adımlarla yürüyen bir ülkedir. Hatay'da, Adıyaman'da, Antakya'da, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinin her yerinde tarihimizi ihya eden, İskenderun'da, o güzel İskenderun sahilimizde, kıyılarımızdaki en büyük sahil düzenlemesini hızla tamamlayan bir devlettir." diye konuştu.

"Ev sahibi olmayan kimse kalmayacak"

Bugün, "Ev sahibi olmayan kimse kalmayacak" diyecek cesarette bir Türkiye'nin olduğunu vurgulayan Kurum, "Bu sözü lafta bırakmayan 1 milyon 740 bin konutu alnının akıyla vatandaşına sunmuş, yeni 500 bin sosyal konut için yola çıkan bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.





Bakan Kurum, ülke, devlet ve milletle gurur duyduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çünkü bugün bir taraftan son yaşadığımız afetlerde yara alan güzeller güzeli İzmir'imizde, Balıkesir'de, Bilecik'te afet konutlarımızı afetten bir ay sonra başlayarak yaparken diğer tarafta 81 ilimizde kentsel dönüşüm seferberliğimizle milletimizin orada can güvenliğini teminat altına alıyor, Türkiye'nin geleceğini liderliğinizle inşa ediyoruz. Gittiğimiz her yerde milletimize söylediğimiz tek şey var: Değeri milyarlarca lirayı aşan tüm bu eserleri, aynı anda başlatacak güce, kesintisiz sürdürecek tecrübeye, hakkıyla tamamlayacak kudrete sahip tek bir ülke vardır. O da Türkiye Cumhuriyeti'dir."







