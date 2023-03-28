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Bakan Kurum: Esnafımız için geçici iş yerlerinin yapımına başlandı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da iş yeri hasar gören esnafın yeniden ekonomiye dahil edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut eliyle, 26 bin metrekarelik alanda 338 geçici iş yerlerinin yapımına başladı. Bakan Murat Kurum, sosyal medyadan görüntüleri paylaştı.

12:18 . 28/03/2023 Salı
Diğer
Bakan Kurum

Bakan Kurum

Asrın felaketi olarak adlandırılan depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut eliyle, Malatya’da işyerleri hasar gören esnafın ekonomik hayata yeniden dahil olması için 26 bin metrekarelik alanda her biri 25 metrekare olan 338 geçici iş yerlerinin yapımına başladı.


Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremlerden etkilenen 11 ilde ticari hayatın devamlılığının önemine vurgu yaparak, Emlak Konut eliyle depremlerden etkilenen Malatya’da yapımına başlanan 338 adet geçici iş yerlerinin inşa aşamalarından görüntüler paylaştı.




Bakan Kurum, sosyal medya mesajında
“11 ilimizin normale dönmesi için şehrin yaşaması, ticari hayatın devamlılığı önemli! Nasıl geçici barınma alanları kuruyorsak esnafımız için de geçici iş yerleri hazırlıyoruz.”
ifadelerini kullandı.

Malatya’da yapımına başlanan geçici iş yerleri hakkında bilgi veren Proje Müdürü Barbaros Kosuf, “Yaklaşık 26 bin metrekarelik büyük bir alan burası. Burada tamamen çarşı havasında 338 tane dükkân imal edeceğiz. Proje kapsamında öncelikle temellerimizi döküyoruz. Çelik yapıları yaptıktan sonra alt ve üstte çelik saclarla çatıların ve cephelerin montajını yapıyoruz. Pis su, yağmur suyu, elektrik, telekom gibi bütün alt yapıyı hazırlayacağız ve hak sahiplerine teslim edeceğiz.” dedi.




#Malatya
#Emlak
#konut
#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Murat Kurum
#deprem
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