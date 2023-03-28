İstanbul'da ev sahipleri, evlerini daha yüksek fiyattan kiralamak için mevcut kiracılarına evi boşaltmaları için para teklif etmeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere tüm Türkiye'de kira artışları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Konuyla ilgili konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, kira bedellerinde alt sınırın olduğu gibi üst sınırında olması gerektiğini belirtirken, İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa ise kiracı ve ev sahibinin karşılıklı anlaşması durumunda hukuki açıdan sorun olmadığını ifade etti.