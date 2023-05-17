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Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da seçimden sokra vatandaşları sokağa atan Tekirdağ belediyesine tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 Mayıs seçimlerinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin otellerde kalan depremzedelere tebligat göndermesine tepki gösterdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Kurum, "Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır! Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz" ifadelerini kullandı.

12:01 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da seçimden sokra vatandaşları sokağa atan Tekirdağ belediyesine tepki.

Bakan Kurum'dan Tekirdağ'da seçimden sokra vatandaşları sokağa atan Tekirdağ belediyesine tepki.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 14 Mayıs seçiminin ardından otelleri boşaltmaları için depremzedelere tebligat gönderdi. Eleştiri yağmuruna tutulan olaya bir tepki de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum şu ifadeleri kullandı: "CHP’nin yönetim anlayışı tam da budur. İnsanlıkları partizanlığın önüne geçmiş, vicdanları kararmıştır.

'Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil'

Ama herkes müsterih olsun. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değil, Devletimiz her bir kardeşimizin yanındadır!

Depremzedelerimizi CHP'nin insafına terk etmedik, bundan sonra da etmeyiz!"




#tekirdağ
#murat kurum
#deprem
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