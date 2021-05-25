Şırnak'ın dünü ve bugünü: Artık tenis raketlerinin sesi yankılanıyor

Şu anda yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından peyzaj projesi tamamlandı ve ihale aşamasına geçildi. Daha önce İçkale'deki yapılar yıkıldı ve orası tamamen yeşil alana kavuşturuldu, Hz. Süleyman'ın etrafındaki işgaller kaldırıldı. Daha sonra yine şu an Millet Bahçesi olarak kullanılan alandaki işgaller kaldırıldı. Oradaki evler kamulaştırıldı ve 156 dönümlük bir alan Millet Bahçesi olarak Diyarbakır'a hizmet veriyor. Yeni yapılar zaten tamamlandı, önemli bir kısmı ve hak sahiplerine teslim etme aşamasına geldi. 506 konutluk alanda hak sahiplerine teslim noktasında bir çalışma var. Şu ana kadar 300 vatandaşımız bu konutları teslim alma noktasında sözleşmeye imza attı, diğer vatandaşların da sözleşmeyi imzalamalarını bekliyoruz. Sur'daki bu konutların da teslim süreçleri, önümüzdeki 2 ayda başlatmayı hedefliyoruz ve Sur'da ramazan ayıyla beraber kısmi bir açılma bekliyoruz. Kurşunlu Cami'nin etrafını ramazan programlarıyla hareketlendirmeyi hedefliyoruz.