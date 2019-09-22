PKK yıktı, devlet yaptı

Esenyurt Mahallesi’nde yapımı biten konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Şehir Stadyumu’nda tören gerçekleştirildi.

Yeni evine kavuşan Feyyaz Düzen kendisine konut çıktığı için mutlu olduğunu dile getirerek, “Hendek, barikat olaylarında çok mağdur olmuştuk, çok yıpranmıştık. Allah nasip ederse ailemle beraber yeni dairemize en yakın zamanda taşınacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu. Okunan duanın ardından noter huzurunda hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.