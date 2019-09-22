Gündem PKK yıktı, devlet yaptı
HAKKÂRİ

PKK yıktı, devlet yaptı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Toplu Konut İdaresi’nce (TOKİ) terör mağdurları için yaptırılan 3 bin 63 konuttan yapımı tamamlanan bin 256’sının belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hakkari TOKİ evleri
Hakkari TOKİ evleri

Esenyurt Mahallesi’nde yapımı biten konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için Şehir Stadyumu’nda tören gerçekleştirildi.

Yeni evine kavuşan Feyyaz Düzen kendisine konut çıktığı için mutlu olduğunu dile getirerek, “Hendek, barikat olaylarında çok mağdur olmuştuk, çok yıpranmıştık. Allah nasip ederse ailemle beraber yeni dairemize en yakın zamanda taşınacağız. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” diye konuştu. Okunan duanın ardından noter huzurunda hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

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