|
Gündem

Bakan Özhaseki: Deprem Bölgesinde 'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi miktarları arttı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin TL'ye, iş yerleri için 400 bin TL'ye çıkarıldığını açıkladı.

Zeynep Karçığa
11:34 . 6/10/2023 Friday
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarının konutlar için 750 bin liraya, iş yerleri için 400 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.


Bakan Özhaseki, deprem bölgesinde Yerinden Dönüşüm Kampanyası kapsamında verilen hibe ve kredi miktarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Özhaseki, paylaşımında, "Yerinde Dönüşüm kampanyamızda hibe ve kredi miktarlarını artırdık. Konutlar için 750 bin lira kredi, ahırlı köy evleri için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi, iş yerleri için 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi vereceğiz. Deprem bölgesinde ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


Bakan Özhaseki: 31 milyon insana istihdam sağladık
Bakan Özhaseki: 31 milyon insana istihdam sağladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri'de Nobel Expo Fuarcılık tarafından OSB Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "ANAMOB Anadolu Mobilya Fuarı" açılışında konuştu. Bakan Mehmet Özhaseki, sıkıntılara rağmen ülkede 20 yıldır istikrar olduğunu belirterek, "Ekonominin büyümesinin birinci faktörü istikrar, güvenilir ve öngörülebilir olmak, önünü görebilmektir." dedi. Bu 20 yıl içerisinde 31 milyon insana istihdam sağlandığını aktaran Özhaseki, "Ortalama büyüme yüzde 5,5 civarında. G20 ve AB ülkeleri içerisinde ya birdeyiz ya ikideyiz. Hiç kimseyi eleştirmek adına değil ama bir gerçeği tespit için söylüyorum. Ulaşımda, sağlıkta, enerjide aklınıza gelebilecek her bir alanda bu son 20 yıl içerisinde geçmiş hükümetlerin 80 yıl boyunca yaptıklarının birkaç mislini yapmış, bu ülkenin gelişmesi, kalkınması ve Türkiye Yüzyılı için altyapısını hazırlamış olan bir iktidara sahibiz." dedi.

Bakan Özhaseki 'Birçok devlet başkanı randevu istedi' diyerek anlattı: Kuyrukta bekliyorlardı
Bakan Özhaseki 'Birçok devlet başkanı randevu istedi' diyerek anlattı: Kuyrukta bekliyorlardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çevreyle ilgili konular konuşuldu. Hepsi de neredeyse benim bakanlığımı ilgilendiriyordu. Ben bu konularda zaten üzerime düşeni hakkıyla yapıyorum. Merak etmeyin ama onun dışında gördüğünüz bir, iki manzaradan bahsedeceğim sizlere. O Birleşmiş Milletlerin malum binasının tam karşısında yüksekçe bir bina var. Üstünde Türk bayrağı dalgalanıyor. Üstünde Türkevi yazıyordu. İftihar ettik. Bütün toplantılarımızı Türkevi'nde yaptık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşebilmek için birçok devlet başkanı randevu istediler. Kuyrukta bekliyorlardı" dedi.

#Mehmet Özhaseki
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Yerinde Dönüşüm Kampanyası
36 minutes ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Son dakika... Şenol Güneş istifa etti