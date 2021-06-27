Bakan Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Sosyal medyadan ağaçlar yıkılıp otel yapılacak söylemleri var. Allah onları bildiği gibi yapsın. Buralara tekrar ekim yapacağız, endişe olmasın.
Yangını kontrol altına almış durumdayız.
#Canlı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’da Yangın Yönetim Merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/cueH0AGOrJ
#Canlı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara’da Yangın Yönetim Merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/cueH0AGOrJ— Yeni Şafak (@yenisafak) June 27, 2021