Bakan Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli "Sosyal medyadan ağaçlar yıkılıp otel yapılacak söylemleri var. Allah onları bildiği gibi yapsın. Buralara tekrar ekim yapacağız, endişe olmasın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 27 Haziran 2021, 15:02 Son Güncelleme: 27 Haziran 2021, 15:14 Yeni Şafak