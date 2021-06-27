Gündem Bakan Pakdemirli Marmaristeki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi Allah onları bildiği gibi yapsın
MUĞLA

Bakan Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Marmaris'teki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Pakdemirli "Sosyal medyadan ağaçlar yıkılıp otel yapılacak söylemleri var. Allah onları bildiği gibi yapsın. Buralara tekrar ekim yapacağız, endişe olmasın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Pakdemirli Marmaristeki orman yangınıyla ilgili iddialara cevap verdi: Allah onları bildiği gibi yapsın
​Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklama yaptı.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Sosyal medyadan ağaçlar yıkılıp otel yapılacak söylemleri var. Allah onları bildiği gibi yapsın. Buralara tekrar ekim yapacağız, endişe olmasın.

Yangını kontrol altına almış durumdayız.

Marmaris’teki yangından acı haber: Bir personel şehit oldu
GÜNDEM
Marmaris’teki yangından acı haber: Bir personel şehit oldu

Marmaris'te yangın paniği: Turistler korku dolu bakışlarla izledi
FOTOĞRAF 19
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Marmaris ile İçmeler kara yolu üzerindeki Pamucak mevkisinde orman alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede yayılarak etkisini artırırken, ihbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler karadan ve havadan yangına müdahale etti.
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Yangının yerleşim yerleri için bir tehdit oluşturmadığı, söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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Yangın, plajlardan denize girenler tarafından endişeyle izlendi.
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Marmaris'te yangın paniği: Turistler korku dolu bakışlarla izledi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, plajlardan denize girenler yangını endişeyle izledi.


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