Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bakan Pakdemirli uyardı Bugün ve yarın sıcaklıklar rekor kıracak
POLİTİKA

Bakan Pakdemirli'den sıcak hava uyarısı: 3 Eylül il il hava durumu

Bakan Pakdemirli uyardı: Bugün ve yarın sıcaklıklar rekor kıracak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den rekor hava sıcaklıklarına ilişkin uyarı geldi. Bugün ve yarın, iç ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde geçeceğini belirten Bakan Pakdemirli, yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki hava sıcaklıklarına ilişkin, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Pakdemirli,”2 Eylül 2020 Çarşamba günü, Eylül ayının uzun yıllar sonra en yüksek sıcaklık rekorları kaydedildi.

Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek: Eylül ayında sıcaklık rekor kırılabilir
GÜNDEM
Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek: Eylül ayında sıcaklık rekor kırılabilir

SICAK ÇARPMASI UYARISI!

Sıcaklıklar artmaya devam ediyor! Önümüzdeki 2 gün (Perşembe-Cuma) boyunca da artmaya devam edecek. Özellikle 3-4 Eylül 2020 tarihinde sıcaklıkların artacağı bölgelerimizde; yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Dört ilde peş peşe orman yangını!
FOTOĞRAF 28
Title
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor.
Title
İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Title
Yangınına 2 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personeli ile müdahale ediliyor.
Title
UMKE, AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 112 Acil Servis ekipleri de bölgede bekletiliyor.
Title
Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor.
Title
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının başladığı noktadan güneye doğru ilerlerken rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber başladığı noktaya doğru tekrar yöneldiğini belirtti.
Title
Öncelikli olarak yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çalışma yürüttüklerini anlatan Karacabey, Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can kaybının önüne geçebilmek maksadıyla yerleşim yerlerine öncelikle müdahale ediyorlar. Yangının etrafına konuşlanmaya çalışıyorlar. Gelen ekiplerimizi de bu şekilde yönlendiriyoruz. Can kaybı olmadan, ormanlarımıza da fazla zarar vermeden en az zararla söndürmek için seferber olmuş durumdayız. dedi.
Title
Yangında bir mahalledeki bazı evlerin zarar gördüğünü ifade eden Karacabey şunları söyledi:
Title
Hava araçlarının gece çalışması mümkün olmadığı için şu an kara ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter sayımızı artıracağız. Hava araçlarıyla da sabahleyin etkin bir şekilde devam edeceğiz. Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı.
Title
Vatandaşlarımızın özellikle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde açık alanlarda kesinlikle ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyoruz.
Title
Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Title
Çankırı’nın Yapraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi.
Title
Yapraklı ilçesindeki Kızıleşme bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu ve Karabük illerinden Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının büyük bir bölümü söndürüldü.
Title
Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi. Ekipler, alandaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Title
Bolu’da da dün akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Karca köyü mevkiinde yangın meydana geldi.
Title
Edinilen bilgiye göre, yayla evlerinin de bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Title
Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.
Title
Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Seben, Mengen ve Gerede itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağı çok sayıda arazöz sevk edildi.
Title
Arazi şartları nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmalarında sorun yaşaması üzerine, köylüler yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle yangının daha fazla yayılmaması için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ve arazözlerin bölgeye ulaşması üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı.
Title
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaşanan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
Title
Tokat merkeze bağlı Aydoğan köyünde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili oldu.
Title
Edinilen bilgiye göre; İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Aydoğdu köyü karşısında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
Title
Kırım yapılan alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Tokat Orman İşletme şefliğine bağlı alev savaşçıları ve arozözlerle ilk müdahaleyi yaptı.
Title
Yangının büyüme ihtimaline karşı yakın ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Title
Köy halkının da destek verdiği çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı.
Title
Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü.
Title
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Title
Dört ilde peş peşe orman yangını!
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli rekor hava sıcaklıklarına ilişkin uyarıda bulunurken dün akşam saatlerinde 4 ilde peş peşe orman yangınları çıktı. Tokat, Bolu ve Çankırı'daki orman yangınları yapılan müdahaleler ile kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken Kastamonu Taşköprü'deki yangına ise müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor. Ekiplerin soğutma çalışmalarını devam ettirdiği Bolu, Tokat ve Çankırı'da 50 dönüme yakın alan yangında zarar gördü. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İL İL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYIN!

REKOR KIRILACAK

Ayrıca, Pakdemirli’nin paylaştığı görselde, bugün ve yarın, iç ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde geçeceği, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısındaki birçok ilde, eylül ayının en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin aşılacağının tahmin edileceği bilgisine yer verildi.

Tokyo'da aşırı sıcaklar yüzünde bir haftada 27 kişi öldü
FOTOĞRAF 7
Title
Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 27 kişi hayatını kaybetti.
Title
Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.
Title
Buna göre, son bir haftada yaşları 50 ila 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması sebebiyle öldü.
Title
Ölümlerin yüzde 70’inin 70 yaş üzeri olduğu, 26’sının ev içinde meydana geldiği, ölenlerin 23’ünün havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı kaydedildi.
Title
Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı Tokyo metropolünde, sağlık uzmanları, havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor.
Title
Ağustos başından beri Tokyo'da hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.
Title
Tokyo'da aşırı sıcaklar yüzünde bir haftada 27 kişi öldü
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek sıcaklıklar can alıyor. Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu tarafından açıklanan son rakamlara göre kent genelinde son bir hafta içerisinde yüksek sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.


Abone Ol Google News
Dört ildepeş peşe çıktı

Dört ilde
peş peşe çıktı

Havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ben öldürmeseydim,o beni öldürecekti

Ben öldürmeseydim,
o beni öldürecekti

Eşler arasında kavga kanlı bitti, kocasını pompalı tüfekle vurdu.
Kalkan bu kez mavi vatana kurulacak: Türkiye fiili durum yaratma hakkına sahip

Mücahit Pehlivan <br>hayatını kaybetti

Mücahit Pehlivan
hayatını kaybetti

​Yarın, İncek Mezarlığı'nda defnedilecek.
Bayıltana<br>kadar dövdü

Bayıltana
kadar dövdü

​Sinir krizi geçiren adam dehşet saçtı.
Bugün ve<br>yarın rekor kıracak

Bugün ve
yarın rekor kıracak

​Bakan Bekir Pakdemirli'den kritik uyarı..

Şımarık çocuk Yunanistan mafya kesildi

Şımarık çocuk Yunanistan mafya kesildi

Türk gazetecilerin fotoğraflarını ırkçı internet sitesinden paylaşarak hedef gösterdiler.
Fransa'nın<br>kaçak okulları

Fransa'nın
kaçak okulları

​Charles de Gaulle ve Pierre Loti adlı iki lisenin hiçbir yasal dayanağı yok.
ABD resmen<br>dalga geçiyor

ABD resmen
dalga geçiyor

Ambargoyu neden kaldırdıklarını komik bahaneyle açıkladılar.
Ateşle oynamayın

Ateşle oynamayın

Yıllar önce kaçan Yunanistan, Ege'de sahte kabadayılık yapıyor.
Bile bile<br>ölümü seçti

Bile bile
ölümü seçti

​Ölmeden önce "Kendimden geçsem de hastaneye kaldırmayın" demiş.
Macron'u<br>Esed'e benzettiler

Macron'u
Esed'e benzettiler

Lübnan'ı sömürge zihniyetiyle yeniden yönetmek istiyor.
Tarım sektörü<br>yüzde 4 büyüdü

Tarım sektörü
yüzde 4 büyüdü

​Bakan Pakdemirli tarım alanındaki son atılımları Yeni Şafak'a anlattı.
Boşnaklara<br>soykırım tehdidi

Boşnaklara
soykırım tehdidi

​Irkçı Sırplar yeni Srebrenitsa peşinde.
Bıraktığımız<br>yerden devam

Bıraktığımız
yerden devam

​Millilerimiz bu akşam Sivas'ta Macaristan'ı ağırlayacak.
Hristiyanlara<br>Ayasofya kitabı

Hristiyanlara
Ayasofya kitabı

​Ayasofya'nın nasıl korunduğu anlatan kitap İngilizce olarak dağıtılacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.