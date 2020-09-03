Bakan Pakdemirli uyardı: Bugün ve yarın sıcaklıklar rekor kıracak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki hava sıcaklıklarına ilişkin, sosyal medya hesabından uyarılarda bulundu.

Pakdemirli,”2 Eylül 2020 Çarşamba günü, Eylül ayının uzun yıllar sonra en yüksek sıcaklık rekorları kaydedildi.

GÜNDEM Sıcaklıklar 40 dereceyi geçecek: Eylül ayında sıcaklık rekor kırılabilir

SICAK ÇARPMASI UYARISI!

Sıcaklıklar artmaya devam ediyor! Önümüzdeki 2 gün (Perşembe-Cuma) boyunca da artmaya devam edecek. Özellikle 3-4 Eylül 2020 tarihinde sıcaklıkların artacağı bölgelerimizde; yaşlıları, çocukları ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızı sıcak çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda önemle uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 28 Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor. İlçeye bağlı Derekaraağaç köyü Dumanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangınına 2 uçak, 3 helikopter, 40 arazöz, 15 dozer ve 160 orman personeli ile müdahale ediliyor. UMKE, AFAD ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 112 Acil Servis ekipleri de bölgede bekletiliyor. Derekaraağaç köyü Tekeoğlu Mahallesi'ndeki 4 ev ile 4 samanlığın zarar gördüğü yangının başka köylere de sıçramaması için ekipler yoğun bir çalışma yürütüyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangının başladığı noktadan güneye doğru ilerlerken rüzgarın yön değiştirmesiyle beraber başladığı noktaya doğru tekrar yöneldiğini belirtti. Öncelikli olarak yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için çalışma yürüttüklerini anlatan Karacabey, Ekiplerimiz vatandaşlarımızın can kaybının önüne geçebilmek maksadıyla yerleşim yerlerine öncelikle müdahale ediyorlar. Yangının etrafına konuşlanmaya çalışıyorlar. Gelen ekiplerimizi de bu şekilde yönlendiriyoruz. Can kaybı olmadan, ormanlarımıza da fazla zarar vermeden en az zararla söndürmek için seferber olmuş durumdayız. dedi. Yangında bir mahalledeki bazı evlerin zarar gördüğünü ifade eden Karacabey şunları söyledi: Hava araçlarının gece çalışması mümkün olmadığı için şu an kara ekiplerimizle müdahale ediyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopter sayımızı artıracağız. Hava araçlarıyla da sabahleyin etkin bir şekilde devam edeceğiz. Yangınların yüzde 90'ı insan kaynaklı. Vatandaşlarımızın özellikle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bu günlerde açık alanlarda kesinlikle ateş yakmamalarını özellikle istirham ediyoruz. Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı. Çankırı’nın Yapraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi. Yapraklı ilçesindeki Kızıleşme bölgesindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Çankırı, Kastamonu ve Karabük illerinden Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangının büyük bir bölümü söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 2 helikopter ve 1 uçak destek verdi. Ekipler, alandaki soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Bolu’da da dün akşam saat 19.00 sıralarında merkeze bağlı Karca köyü mevkiinde yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayla evlerinin de bulunduğu ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Bolu, Seben, Mengen ve Gerede itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağı çok sayıda arazöz sevk edildi. Arazi şartları nedeniyle ekiplerin bölgeye ulaşmalarında sorun yaşaması üzerine, köylüler yanlarında getirdikleri kazma ve küreklerle yangının daha fazla yayılmaması için büyük çaba gösterdi. İtfaiye ve arazözlerin bölgeye ulaşması üzerine yaklaşık 5 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yaşanan orman yangınında yaklaşık 20 dönümlük alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Tokat merkeze bağlı Aydoğan köyünde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 10 dönümlük alanda etkili oldu. Edinilen bilgiye göre; İl merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Aydoğdu köyü karşısında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Kırım yapılan alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına Tokat Orman İşletme şefliğine bağlı alev savaşçıları ve arozözlerle ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyüme ihtimaline karşı yakın ilçelerden bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Köy halkının da destek verdiği çalışmalar sonrasında yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Dört ilde peş peşe orman yangını! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli rekor hava sıcaklıklarına ilişkin uyarıda bulunurken dün akşam saatlerinde 4 ilde peş peşe orman yangınları çıktı. Tokat, Bolu ve Çankırı'daki orman yangınları yapılan müdahaleler ile kısa süre içerisinde kontrol altına alınırken Kastamonu Taşköprü'deki yangına ise müdahale hem havadan hem de karadan devam ediyor. Ekiplerin soğutma çalışmalarını devam ettirdiği Bolu, Tokat ve Çankırı'da 50 dönüme yakın alan yangında zarar gördü. Yangınların çıkış nedenleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. BiP'te paylaş

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REKOR KIRILACAK

Ayrıca, Pakdemirli’nin paylaştığı görselde, bugün ve yarın, iç ve güney kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde geçeceği, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısındaki birçok ilde, eylül ayının en yüksek sıcaklık rekoru değerlerinin aşılacağının tahmin edileceği bilgisine yer verildi.

FOTOĞRAF 7 Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 27 kişi hayatını kaybetti. Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi. Buna göre, son bir haftada yaşları 50 ila 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması sebebiyle öldü. Ölümlerin yüzde 70’inin 70 yaş üzeri olduğu, 26’sının ev içinde meydana geldiği, ölenlerin 23’ünün havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı kaydedildi. Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı Tokyo metropolünde, sağlık uzmanları, havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor. Ağustos başından beri Tokyo'da hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor. Tokyo'da aşırı sıcaklar yüzünde bir haftada 27 kişi öldü Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek sıcaklıklar can alıyor. Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu tarafından açıklanan son rakamlara göre kent genelinde son bir hafta içerisinde yüksek sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı. BiP'te paylaş

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