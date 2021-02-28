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POLİTİKA

Bakan Selçuk: Okulların açılmasıyla ilgili erteleme için özür dilerim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasının ertelenmesiyle ilgili erteleme için yayımladığı mesajında, "1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yapılacak yüz yüze eğitime geçişin 2 Mart 2021 gününe ertelendiğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak vatandaşlardan ertelemeden dolayı özür diledi.

Bakan Selçuk mesajında, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.

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