Bakan Selçuk: Okulların açılmasıyla ilgili erteleme için özür dilerim

Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yapılacak yüz yüze eğitime geçişin 2 Mart 2021 gününe ertelendiğini duyurmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunarak vatandaşlardan ertelemeden dolayı özür diledi.
Bakan Selçuk mesajında, "Okulların açılma takviminde yaşanan 1 günlük erteleme için tüm vatandaşlarımızdan özür dilerim. Bazı illerimizde son birkaç günde tespit edilen hızlı vaka artışı yeniden değerlendirme zorunluluğunu doğurmuştur. Sağlık önceliğimiz. Sabrınız ve anlayışınız için teşekkür ederim" dedi.