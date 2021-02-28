Bakan Selçuk: Yüz yüze sınavlara illerin durumuna göre karar verilecek

Liselerde yüz yüze sınavlar konusunda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Liselerde yüz yüze sınavlar konusunda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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