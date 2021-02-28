Gündem Bakan Selçuk Yüz yüze sınavlara illerin durumuna göre karar verilecek
EĞİTİM

Bakan Selçuk: Yüz yüze sınavlara illerin durumuna göre karar verilecek

Liselerde yüz yüze sınavlar konusunda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek" dedi.

Haber Merkezi AA
(Arşiv)
(Arşiv)

Liselerde yüz yüze sınavlar konusunda açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "8 Mart'tan başlamak üzere illerin durumuna göre karar verilecek" dedi.

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