Bakan Selçuk, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nda Iğdır'daki öğretmenlerle buluştu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 29 Haziran'da EBA TV'de tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşağın başlayacağını bildirdi.
Öğretmenlerin, uzun bir ayrılık ve özlemin ardından öğrencileriyle buluşacakları ilk günler önerilerini istemesi üzerine Selçuk, "Öğrencilerimizin ilk ihtiyacı duygusal açıdan rahatlamak." ifadesini kullandı.
- Selçuk, çocukları, evlerinde hareketsiz kaldıkları bir dönemin ardından duygusal temalı ve hareket edebilecekleri oyunlarla rahatlatıp motive etmek gerektiğine işaret ederek hangi yaşta, hangi etkinliklerin yapılabileceğine ilişkin kaynaklar hazırladıklarını ve bunları paylaşacaklarını belirtti.
Yaz tatilinin değerlendirilmesi için hazırlıklar yapıldığını kaydeden Selçuk, "29 Haziran'da EBA TV'de tüm yaz tatilini kapsayacak yeni kuşağımız başlayacak." bilgisini paylaştı.
Canlı yayında okul müjdesi
- Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'na katılan Vali Enver Ünlü de kentteki eğitim faaliyetleri konusunda bilgi vererek, Iğdır'a 12 derslikli yeni bir okul yapılacağını açıkladı. Okulun yapımı için girişimde bulunan hayırsever İshak Yaycılı da görüşmeye katılarak Bakan Selçuk'u açılışa davet etti.
Haberin kendisini memnun ettiğini ifade eden Selçuk, bu güzel hizmetin hayırlara vesile olmasını diledi.