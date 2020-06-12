Bakan Selçuk, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'nda Iğdır'daki öğretmenlerle buluştu Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Selçuk, Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları kapsamında Iğdır'daki meslektaşlarıyla video konferans yöntemiyle görüştü. Selçuk, uzaktan eğitimin başladığı ilk günlerde ev ev, köy köy gezerek öğrencilerinin evlerindeki televizyonlarda EBA TV'yi ayarlamak için çaba sarf eden, tüm meslektaşları gibi okullar kapalı olsa da öğrencilerinden kopmayan öğretmenlere "gerçek zarafetin zor zamanlarda ortaya çıktığını" belirterek teşekkür etti.

Haber Merkezi 12 Haziran 2020, 14:54 Son Güncelleme: 12 Haziran 2020, 14:56 AA