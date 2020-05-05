Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan babalara sitem

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uzaktan eğitim süreci 31 Mayıs'a kadar uzatılmıştı. Bu süreçte öğrencilerin derslerine veliler desten oluyor. En çok yük de annelere düşüyor. ancak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilere babaların da destek olması gerektiğini söyledi.
- Birçok evde çocukların uzaktan eğitimini sadece annelerin takip etmesine üzüldüğünü ifade ederek, babalara da çocukların eğitim hayatına dahil olma çağrısında bulundu.
Twitter hesabından babalara seslenen Bakan Selçuk şuşu ifadelere yer verdi:
"Çocukların uzaktan eğitimini, oyunlarını, ödevlerini pek çok evde sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum. Bir çocuğun eğitim hayatına bilgimizle dahil olmak, çocukluğunda bir oyun arkadaşı olarak yer almak bu kadar zor olmasa gerek."
Çocukların uzaktan eğitimini, oyunlarını, ödevlerini pek çok evde sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum. Bir çocuğun eğitim hayatına bilgimizle dahil olmak, çocukluğunda bir oyun arkadaşı olarak yer almak bu kadar zor olmasa gerek.
Çocukların uzaktan eğitimini, oyunlarını, ödevlerini pek çok evde sadece annelerin takip ettiğini üzülerek görüyorum. Bir çocuğun eğitim hayatına bilgimizle dahil olmak, çocukluğunda bir oyun arkadaşı olarak yer almak bu kadar zor olmasa gerek.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) May 5, 2020