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Bakan Soylu: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferberlik halinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili konuştu. Soylu, Tarihin en büyük afetlerinden biri olduğunu belirterek, "Birinci önceliğimiz arama kurtarmadır. Bu konuda kendi ekiplerimiz dahil tüm ekipler sahadadır. Sahada olmayan kimse yoktur. Hava koşulları nedeniyle biraz zaman almıştır ancak yurtiçi ve yurtdışı birçok ekip görevinin başındadır. Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkılmıştır" ifadelerini kullandı. Soylu, deprem bölgelerinde yağma iddialarına da yanıt verdi. "Birkaç münferit olay dışında gerçeği yansıtmıyor. Yönetilemez algısı yaratmak böyle bir dönemde yanlıştır" açıklamasında bulundu.

17:35 . 7/02/2023 Salı
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Bakan Soylu

Bakan Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Kapladığı alan ve yaygınlığı açısından tarihimizin en büyük felaketiyle karşı karşıyayız. Vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımız, yerel yönetimler ve devletimizle seferberlik halindeyiz.

Birinci önceliğimiz arama kurtarmadır. Bu konuda kendi ekiplerimiz dahil tüm ekipler sahadadır. Sahada olmayan kimse yoktur. Hava koşulları nedeniyle biraz zaman almıştır ancak yurtiçi ve yurtdışı birçok ekip görevinin başındadır.

Kahramanmaraş'ta 941 bina tamamen yıkılmıştır.

Burada özellikle jandarma polis ve TSK'daki Mehmetçiklerimiz el birliğiyle güvenlik, arama kurtarmaya destek ve lojistik desteklerine destek olmak için ciddi bir el birliği içinde çaba sarf ediyor. 18 bin jandarma, 10 bine yakında polis sevk ettik. 10 bin jandarma daha sevk edeceğiz.

Devletim bütün imkanları tarihinde olmadığı kadar üst bir seviyede çaba sarf etmektedir.

27 bin güvenlik gücümüz sahada görevinin başında.

75 bin öğün çıkardık.

Desteğe ihtiyacımız var siyasi partisine düşüncesine bakmadan AFAD koordinasyonunda olabilecek her şeyi burada gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

DEPREM BÖLGELERİNDE YAĞMA İDDİALARI

Birkaç münferit olay dışında gerçeği yansıtmıyor. Yönetilemez algısı yaratmak böyle bir dönemde yanlıştır.


#Bakan Soylu
#deprem
#Kahramanmaraş
1 saat önce
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Bakan Soylu: Devletimiz tüm imkanlarıyla seferberlik halinde
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