|
Dünya

Kabe’de Müslümanlar depremzedeler için dua etti

Umre için Kabe’de bulunan Türk vatandaşları ve Müslümanlar Kahramanmaraş'taki depremde hayatını kaybedenler ve depremzedeler için dua etti.

18:49 . 7/02/2023 Salı
Diğer
Mekke

Mekke

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 şehri ağır etkiledi.

Binlerce binanın yakıldığı depremde yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bölgeye yardım göndermek için seferber olmuş durumda. Öte yandan bir çok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kutsal topraklarda dua

Kutsal topraklarda da 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'taki deprem hayatını kaybedenler ve enkaz altında olanlar unutulmadı.

Kabe’de Müslümanlar ve Türk vatandaşları depremin vurduğu Türkiye için dua etti.


#Kahramanmaraş
#deprem
#Kabe
#Mekke
1 saat önce
default-profile-img
Kabe’de Müslümanlar depremzedeler için dua etti
Askeri helikopterler sisli ve karlı havaya rağmen başarıyla deprem bölgesine ulaştı
Ahmet Eyüp Türkaslan için başsağlığı mesajı yayımladılar
İskenderun'da deniz seviyesi yükseldi
İstanbul'dan deprem bölgesine yardım: Karavan ve iş makineleri gidiyor
BDDK'dan depremzede vatandaşlara sağlanan kredilere yönelik karar
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.