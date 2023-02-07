Kabe’de Müslümanlar depremzedeler için dua etti

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Mekke
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 10 şehri ağır etkiledi.
Binlerce binanın yakıldığı depremde yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bölgeye yardım göndermek için seferber olmuş durumda. Öte yandan bir çok ilden arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kutsal topraklarda da 'yüzyılın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş'taki deprem hayatını kaybedenler ve enkaz altında olanlar unutulmadı.
Kabe’de Müslümanlar ve Türk vatandaşları depremin vurduğu Türkiye için dua etti.