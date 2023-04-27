Bakan Soylu: Terör örgütüne sırtını dayayıp bu canilerle bu katillerle iktidara gitmek var mı?

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Kağıthane'de STK'ler ile kahvaltı programında bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 yıldır Türkiye Yüzyılı altyapısını hazırladığını söyledi.





Türkiye'nin en temel meselelerinden cari açığın en büyük payının enerjiden, alınan petrol ve doğal gazdan kaynaklandığını dile getiren Soylu, "Türkiye enerjisini kendisi üretirse hem cari açığını hem enflasyonunu bir tarafa atmış hem yüksek faiz ödemelerini bitirmiş hem de aynı zamanda en önemli meselelerinden birisini yapmış olacak. Oraya ayıracağı parayı üretimine, sosyal devlet anlayışına, gençlerimize ve gelecek Türkiye'sine ayıracak. Bugün Mersin'de nükleer santralin ilk etabında kendi enerjimizi nükleer enerjiyle üretebileceğimiz adımın birincisi atılmaktadır." diye konuştu.





Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4 yıl büyükşehir belediye başkanlığı yaptığı dönemde İstanbul'un su sorununu çözmek için isale hatlarının ve barajların onarıldığını, yeni baraj yapıldığını, su kaçaklarının giderildiğini ve kentin su derdinden kurtarıldığını anlattı.





Temizlenen Haliç'in İstanbul'un göz bebeği haline geldiğini dile getiren Soylu, "Bizim hayatımıza metrolarla İstanbul'un tarihi eserleriyle bize bırakılan miraslarla İstanbul'u buluşturmakla dokundu. Peki 4 yıldır İstanbul'da bir belediye başkanı var. 4 yıldır hayatınıza dokunan ne yaptılar? Bir tek şey söyleyin ya. Şimdi bunlar Türkiye'de iktidara talipler. Ankara'da ne yaptılar? İzmir'de ne yaptılar?" ifadelerini kullandı.

"Hatay'daki enkaz kaldırma çalışmaları 3 Mayıs'ta tamamlanacak"





Bakan Soylu, 6 Şubat'ta Türkiye'nin bir depremle karşı karşıya kaldığını anımsatarak, deprem bölgesinden herkesin ayrıldığını, ancak devletin, belediyelerin ve STK'lerin kaldığını anlattı.





Deprem bölgesindeki vatandaşların sonuna kadar yanlarında olacaklarını vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Şu anda ağır hasarlı binaların enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Öteki enkazları bitirdik, bir tek Hatay'da kaldı. Onu da 3 Mayıs'ta tamamlayacağız. Valilerimiz orada, her türlü imkanları kendilerine veriyoruz. 2 ile 3 gün kendi illerinde oluyorlar seçim güvenliğini tesis edebilmek için, ardından 4 gün de o bölgelerde çalışmalarını bütün arkadaşlarımız gerçekleştiriyor. Bir vatandaşımızın bir eksiğini gidermek bizim temel görevimizdir. Onların başını sıcak yuvaya koymadan onları yalnız bırakmayacağız, yanlarından ayrılmayacağız. 1 yıl içerisinde hepsinin başını sıcak yuvaya hep beraber sokmuş olacağız."

"Tayyip Erdoğan gitsin, diyenler, onun yerine neyi koyacaksınız?"

Soylu, daha önce Karadeniz'de bulunan teröristlerden bugün bir tane bile kalmadığını belirterek, Eren Bülbül'ün intikamının alındığı, teröristlerden arındırılan Gabar Dağı'nda da 8 bin 900 varil petrol çıkarıldığını anlattı. Şırnak'ın petrol şehri olduğunu dile getiren Soylu, "Gabar-1 kuyusunda Suudi Arabistan kalitesinde petrol çıktı. Daha yeni başladık." diye konuştu.





Türkiye'nin Afrin'de operasyona giderken Almanya'nın tanklarını kullanamayacağımızı söylediğini aktaran Soylu, Türkiye'nin şu an dünyanın en kaliteli ve nitelikli tankını yapabildiğini anlattı.





Altay tankının Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildiğini belirten Soylu, "Türkiye savunma sanayisinde bir adımını daha gerçekleştirmiş oldu. Bu bizim için bizden sonraki nesiller için Türkiye'ye yapılmış en önemli altyapı yatırımlardan birisidir. En önemlisi caydırıcı bir güçtür." dedi.

Bakan Soylu, muhalefetin "Tayyip Erdoğan'ın gitsin" söyleminde bulunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de terör devletini kurdurmak isteyenleri mi koyacaksınız? 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler, onun yerine neyi koyacaksınız? Yıllarca aile yapımız bizi ayakta tuttu, binbir badireden geçtik. Aile yapımızda dayanışarak, annemizle babamızla teyzemizle dedemizle halamızla beraber ayakta durduk. Şimdi diyorlar ki 'Erkekle erkek evlenecek, kadınla kadın evlenecek.' Bunu Türkiye'ye getirecekler. Tayyip Erdoğan gitsin de yerine bunlar mı gelsin? Peki Tayyip Erdoğan gitsin de yerine kim gelsin? Bunu sormak istiyorum. 15 Temmuz'u kim yaptı bu ülkede? FETÖ. Kimin için yaptı? Amerikan için yaptı. Şimdi diyorlar ki 'FETÖ'den devletten attıklarımızın tamamını FETÖ'den tekrar devlete getireceğiz, devleti tekrar onlara teslim edeceğiz.' diyorlar. Tayyip Erdoğan gitsin de FETÖ'cüler tekrar devlete hakim mi olsunlar, tekrar o karanlık günleri mi yaşayalım, tekrar Türkiye'de bombalar patlatsın, tekrar Türkiye'de FETÖ, PKK işbirliği mi yapılsın? Dün akşam Diyarbakır ailelerinden birisinin daha evladını terör örgütünden ikna ettiler, geldi, şimdi adalete teslim oluyor. Terör örgütünün içini söküyoruz. Peki Diyarbakır Anneleri orada niye oturuyorlar? Çünkü evladı HDP'den, evladı belediyedeki festivallerden ve belediyeden PKK'ya gitmiş. 'Tayyip Erdoğan gitsin, Doğu ve Güneydoğu yine karışsın' diyenlere bu milletin vereceği cevabı elbette ki bu milletin kanaatine, takdirine ve onayına bırakmak lazım."





"Anadolu'nun pazarlığını büyükelçilerle yapanlara Türkiye'yi teslim etmeyin"

Soylu, Recep Tayyip Erdoğan'ın sadece Türkiye'nin altyapısını güçlendirmediğini, aynı zamanda Türkiye'de büyük bir zihniyet devrimi de inşa ettiğini vurguladı. Türkiye'de Tayyip Erdoğan'dan önce insanların 'Ben Kürt'üm' diyemediğini belirten Soylu, şunları dile getirdi:





"Şimdi herkes kendisini ifade ediyor. Bu Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'ye verdiği öz güvenin, demokrasinin, özgürlüğün, insanların kendini tanımlamasının bir sonucudur. Bu ülkede insanlar ben Alevi'yim diyemezlerdi Tayyip Erdoğan'dan önce. Bugün Kılıçdaroğlu 'Ben Alevi'yim' diyor. Onu biliyoruz, herkes biliyor zaten. Bir de diyor ki 'Ben Hak Muhammed Ali'nin yolundan geliyorum'. Allah'ınızı severseniz size sormak istiyorum, Hak Muhammed Ali'nin yolunda erkeğin erkekle kadının kadınla evlenmesi var mı? Hak Muhammed Ali'nin yolunda terör örgütüne sırtını dayayıp onunla beraber iktidara gitmek, bu canilerle bu katillerle iktidara gitmek var mı? Hak Muhammed Ali'nin yolunda bu ülkenin yıllarca canını acıtanlara, tutsaklar deyip 'Tutsakları, iktidara gelince serbest bırakacağım.' demek var mı? Hak Muhammed Ali'nin yolunda bu ülkenin askerine, polisine, savcısına, Türk Silahlı Kuvvetlerine 'Sen uyuşturucu kaçakçısısın, sen şöylesin, böylesin.' diye iftira atmak, hakaret etmek var mı Allah'ınızı severseniz?"

Soylu, her şeyi istismar eden, hiçbir şeye inanmayan, hiçbir şeyde samimiyeti olmayan bir güruhla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, şunları kaydetti:





"Bir tarafta 15 Temmuz gecesi tanklarla anlaşıp Bakırköy'de eve gidip ayak ayak üstüne oturup orada maç seyreder gibi 15 Temmuz darbesini seyreden bir Cumhurbaşkanı adayı, diğer tarafta da uçak havadayken Amerika'nın uçağın bütün rotasını açık ettiği, yani 'Vurun bu uçağı.' dediği, aslında büyük bir katliamı aradığı, 'Ölümüne, ölümüne' deyip milletine sahip çıktığı bir cumhurbaşkanı adayı. Bu ülkede yirmi 21 yıldır millet adına irade ortaya koyan Tayyip Erdoğan'ı size emanet ediyoruz. Tayyip Erdoğan size emanettir. Bir taraftan Anadolu'nun mayasını sıkı sıkı tutmaya çalışanlar, bir taraftan Anadolu'nun pazarlığını büyükelçilerle yapanlar. Bunlara Türkiye'yi teslim etmeyin."



