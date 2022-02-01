Bakan Soylu'dan Yunanistan'ın 3 göçmeni denize atmasına sert tepki: Barbarlık, canilik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunan Sahil Güvenliği tarafından üç göçmenin denize atıldığını, İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarında bu göçmenlerden ikisinin kurtarıldığını, birinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barbarlık, canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı, 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani Frontex de hesap vermeli" ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:06 Bakan Soylu Yunanistan'ın denize attığı göçmeni paylaştı: Barbarlık, canilik! İzmir'in Çeşme ilçesi Karaada açıklarında, üç göçmen Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerince denize atıldı. İki göçmen kurtarılırken bir göçmen ise hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaparak, 'Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2'si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti. Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun. Cani AB Sınır Koruma Ajansı (Frontex) de hesap vermeli.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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Bakan Soylu, kurtarılan bir göçmenle yapılan görüşmenin görüntülerini de paylaştı. Kurtarılan göçmen, Yunanistan polisinin cep telefonlarını ve paralarını aldığını, bir yakınının yüzme bilmediğini söylemesine rağmen Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin bunu dikkate almadığını ve kendilerini denize attığını anlattı.

TÜRK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KURTARDI

Yakınının boğulduğunu bildiren göçmen, yanında bulunan diğer kişiyle yüzerek adaya ulaştığını ve Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin kendilerini kurtardığını ifade etti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı açıklamasında da bugün saat 11.20'de Karaada'da düzensiz göçmen olduğunun belirlendiği, bölgeye Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği ve düzensiz göçmenlerin ada üzerinde kurtarıldığı aktarıldı.

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KAYIP GÖÇMEN İÇİN ARAMA KURTARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bir düzensiz göçmenin kayıp olduğunun öğrenilmesi üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu daha gönderildiği ayrıca bir dalış timi, bir Sahil Güvenlik uçağı ve jandarmaya ait bir insansız hava aracının sevk edildiği ifade edilen açıklamada, arama kurtarma faaliyetlerine başlandığı bildirildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Düzensiz göçmenlerle yapılan ayrıntılı mülakatta, 31 Ocak'ta Yunanistan unsurları tarafından gece saatlerinde 3 kişi olarak doğrudan denize atıldıkları, 2 düzensiz göçmenin yüzerek kendi imkanları ile karaya çıktığı, bir düzensiz göçmenin ise kayıp olduğu beyan edilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin bulunması maksadıyla bölgede başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."