Bakan Tekin Erzurum'da: Deprem bölgesinde eğitimin sağlıklı şekilde başlayacağı ortamı oluşturduk

"Milli Eğitim Bakanı olarak atandıktan sonra ilk seyahatlerimizi doğal olarak asrın felaketi olarak tanımladığımız deprem bölgesindeki eğitim öğretim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla eylül ayındaki 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılış anına kadar yetiştirmek amacıyla bütün seyahatlerimizi deprem bölgesine yaptık. Çok şükür sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun destekleriyle bölgede eylül başı itibarıyla eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayacağı ortamı oluşturmuş olduk. Hatta daha ileri gitmek mümkün. Planladığımız kalıcı yatırımlar da derslik sayısı itibarıyla bittiğinde bölgedeki bütün illerde eğitim öğretim ortamları hem insan kaynağı açısından hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat'tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktasında olacak. Deprem bölgesinden sonraki ilk tercihimiz doğal olarak baba ocağımız, memleketimiz Erzurum oldu. Burada da çok güzel, yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"