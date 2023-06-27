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Bakan Tekin Erzurum'da: Deprem bölgesinde eğitimin sağlıklı şekilde başlayacağı ortamı oluşturduk

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve geldiği ilk günden bu yana afet bölgesinde çalışmaları sürdürdüğünü belirterek, deprem bölgesinde eylül başı itibarıyla eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayacağı ortamı oluşturduklarını söyledi.

14:26 . 27/06/2023 Salı
DHA
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Uçakla memleketi Erzurum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i havalimanında Vali Okay Memiş, Aile ve Sooyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdürrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı.


Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Bakan Tekin, Erzurum bar ekibinin gösterisini izledi. Uzun bir konvoy eşliğinde kent merkezine giriş yapan Bakan Tekin'i burada da atlı ciritçiler karşıladı. Makam aracından inen Bakan Tekin ciritçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.


"Eylül başı itibarıyla eğitime başlayacak ortam oluşturuldu"

Bakan Tekin, ilk olarak Valiliği ziyaret etti. Burada şeref defterini imzalayan Bakan Tekin, Vali Okay Memiş'ten brifing aldı. Bakan Tekin, çıkıştı yaptığı açıklamada, şunları söyledi
"Milli Eğitim Bakanı olarak atandıktan sonra ilk seyahatlerimizi doğal olarak asrın felaketi olarak tanımladığımız deprem bölgesindeki eğitim öğretim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla eylül ayındaki 2023-2024 eğitim öğretim yılının açılış anına kadar yetiştirmek amacıyla bütün seyahatlerimizi deprem bölgesine yaptık. Çok şükür sayın Cumhurbaşkanımızın yoğun destekleriyle bölgede eylül başı itibarıyla eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde başlayacağı ortamı oluşturmuş olduk. Hatta daha ileri gitmek mümkün. Planladığımız kalıcı yatırımlar da derslik sayısı itibarıyla bittiğinde bölgedeki bütün illerde eğitim öğretim ortamları hem insan kaynağı açısından hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat'tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktasında olacak. Deprem bölgesinden sonraki ilk tercihimiz doğal olarak baba ocağımız, memleketimiz Erzurum oldu. Burada da çok güzel, yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"


#Milli Eğitim Bakanlığı
#deprem bölgesi
#eğitim
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