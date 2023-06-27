Bakan Tekin Erzurum'da: Deprem bölgesinde eğitimin sağlıklı şekilde başlayacağı ortamı oluşturduk

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Uçakla memleketi Erzurum’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i havalimanında Vali Okay Memiş, Aile ve Sooyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Fatma Öncü, Abdürrahim Fırat, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları, partililer ve çok sayıda vatandaş karşıladı.
Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Bakan Tekin, Erzurum bar ekibinin gösterisini izledi. Uzun bir konvoy eşliğinde kent merkezine giriş yapan Bakan Tekin'i burada da atlı ciritçiler karşıladı. Makam aracından inen Bakan Tekin ciritçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
"Eylül başı itibarıyla eğitime başlayacak ortam oluşturuldu"