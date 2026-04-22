Bakan Tekin: Okullarda güvenlik tedbirlerini alacak bir dizi etkinlik başlattık

Birinci yapacağımız şey bu. 2'ncisi, çocuklarımızda ve ailelerimizde ortaya çıkan tedirginliği giderecek; İçişleri Bakanlığımızla birlikte okullarda kısa vadeli güvenlik tedbirlerini alacak bir dizi etkinlik başlattık. Şu anda İçişleri Bakanlığımız bünyesindeki güvenlik kolu kuvvetleri, bütün okullarımızda çocuklarımızın güvenli bir biçimde eğitimlerine devam etmesi için çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla, şunun altını çizmemiz lazım, velilerimiz rahatlıkla çocuklarının okullarımızda eğitim öğretime devam etmelerini sağlayabilirler. 3'üncüsü de Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde çok detaylı olarak önümüzdeki dönemde alınması gereken tedbirlerle ilgili gerekli talimatlar verildi. Biz de bunu böyle ayaküstü değil ama muhtemelen cuma günü veya pazartesi günü daha kapsamlı bir basın açıklamasıyla; hem bugüne kadar yaptıklarımızı hem bugünden sonra yapacaklarımızı detaylı bir şekilde sizinle paylaşmayı planlıyoruz. İnşallah bu tür olaylarla bir daha karşılaşmayız"