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Bakan Tekin'den öğrencilerin polis merkezlerine ziyaretine ilişkin paylaşım: İşte tam da böyle büyüyor çocuklarımız

Bakan Tekin'den öğrencilerin polis merkezlerine ziyaretine ilişkin paylaşım: İşte tam da böyle büyüyor çocuklarımız

16:0111/04/2025, Cuma
AA
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den polis tekilatı paylaşımı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den polis tekilatı paylaşımı

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından öğrencilerin, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis merkezlerini ziyaret ettiği görüntüleri paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece bilgiyle değil, kalplere dokunan değerlerle yetiştiğini, 180 yıldır bu topraklarda huzurun adı olan Türk Polis Teşkilatına, öğrencilerle birlikte selam gönderdiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece bilgiyle değil, kalplere dokunan değerlerle yetiştiğini, 180 yıldır bu topraklarda huzurun adı olan Türk Polis Teşkilatına, öğrencilerle birlikte selam gönderdiğini belirtti.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından öğrencilerin, Türk Polis Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis merkezlerini ziyaret ettiği görüntüleri paylaştı.
Bakan Tekin, paylaşımında şunları kaydetti:
"Çocuklarımız gittiler, bir çiçek verdiler, bir tebessüm bıraktılar, içten bir 'iyi ki varsınız' dediler. Polis amcalarına, ablalarına minnetlerini, yüreklerindeki sevgiyi taşıdılar ve dönerken, kalplerine güven duygusunu, aidiyeti, vatan sevgisini kattılar. İşte tam da böyle büyüyor çocuklarımız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece bilgiyle değil, kalplere dokunan değerlerle yetişiyorlar. 180 yıldır bu topraklarda huzurun adı olan Türk Polis Teşkilatımıza, evlatlarımızla birlikte güzel bir selam gönderdik. Gönülden teşekkürler. Bu ülke, sizin gibi güzel yüreklerle daha da güçlü."



#Yusuf Tekin
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