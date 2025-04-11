Bakan Tekin'den öğrencilerin polis merkezlerine ziyaretine ilişkin paylaşım: İşte tam da böyle büyüyor çocuklarımız

"Çocuklarımız gittiler, bir çiçek verdiler, bir tebessüm bıraktılar, içten bir 'iyi ki varsınız' dediler. Polis amcalarına, ablalarına minnetlerini, yüreklerindeki sevgiyi taşıdılar ve dönerken, kalplerine güven duygusunu, aidiyeti, vatan sevgisini kattılar. İşte tam da böyle büyüyor çocuklarımız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile sadece bilgiyle değil, kalplere dokunan değerlerle yetişiyorlar. 180 yıldır bu topraklarda huzurun adı olan Türk Polis Teşkilatımıza, evlatlarımızla birlikte güzel bir selam gönderdik. Gönülden teşekkürler. Bu ülke, sizin gibi güzel yüreklerle daha da güçlü."