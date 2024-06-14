Bakan Tekin'den uygunsuz kıyafet iddialarına ilişkin açıklama: Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz

Bakan Tekin, mezuniyet töreninde uygunsuz kıyafet gerginliğiyle ilgili "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olaydı, inceleniyor. Gerekli incelemeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi.

Bakan Yusuf Tekin, velilere mezuniyet töreninde kimler öğrenciler ile birlikte katılacak diye soran okul müdürünün iyi başlangıç yaptığını söyleyerek ancak konunun tartışma sırasında başka bir yöne evrildiğini söyledi.