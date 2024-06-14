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Bakan Tekin'den uygunsuz kıyafet iddialarına ilişkin açıklama: Gerekli incelemeleri yaptırıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli'deki bir lisede mezuniyet töreninde yaşanan olayın kısa sürede çözüme kavuşturulduğu ve konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını söyledi.

11:02 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 11:12 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulunuyor.


Bakan Tekin, mezuniyet töreninde uygunsuz kıyafet gerginliğiyle ilgili "Yaşanmasını arzu etmediğimiz bir olaydı, inceleniyor. Gerekli incelemeleri yapıyoruz" ifadelerini kullandı.


Ne olmuştu?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan olay kısa sürede gündem oldu.


Okul bahçesinde düzenlenen törene bazı kız öğrenciler, yönetmeliğe aykırı kıyafetler giydikleri gerekçesiyle törene alınmadı.


Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den bir açıklama geldi.


Bakan Yusuf Tekin, velilere mezuniyet töreninde kimler öğrenciler ile birlikte katılacak diye soran okul müdürünün iyi başlangıç yaptığını söyleyerek ancak konunun tartışma sırasında başka bir yöne evrildiğini söyledi.


Olayın kısa sürede çözüldüğünü belirten Bakan Yusuf Tekin, "Ekranlarda, sosyal medyada olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm" diye konuştu.


#Milli Eğitim Bakanlığı
#Yusuf Tekin
#Kocaeli
#mezuniyet töreni
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