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Bakan Tekin'den yeni müfredat eleştirilerine cevap: Saygı sınırının dışına çıkılıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredat tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Müfredata ilişkin 67 bin görüş alındığını belirten Tekin, "Saygı sınırının dışında eleştiriler yapılıyor. İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum" dedi. Mezuniyet balolarının yasaklandığı iddialarına da cevap veren Bakan Tekin, "Liselerde mezuniyet balolarını yasaklamadık. 5 yıldızlı otel külfeti olmamalı" ifadelerini kullandı.

Pınar Görgü
12:45 - 3/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:47 - 3/06/2024 Pazartesi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayın programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.


Bakan Tekin, yeni müfredata yönelik eleştirilere şu sözlerle cevap verdi;

"Türkiye'nin uluslararası anlamda rekabet edebilecek mekanizmaların bize önerdikleri bazı referanslar var. 'Sizin müfredatınız ortalama OECD ülkesinin müfredatından daha yoğun.' diyorlar. Bu bir eleştiri konusuydu. 'Beceri odaklı eğitime geçti dünya sizin de buna geçmeniz lazım.' eleştirileri yapılıyordu. Uluslararası kuruluşların bize önerdiği müfredat değişikliğine gitmek istiyoruz dedik. Bize referans olabilecek her kim varsa buyursun gelsin dedik. Müfredata ilişkin 67 bin görüş aldık. Gelen görüşler doğrultusunda revize yapılmaya çalışıldı. Programımızı 2024-2025 öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere paylaştık. Katılımlı şekilde süreci ilerletmeye çalıştık. Hiçbir şeyi bilimsel değil diyerek çıkarmıyoruz, çıkarıyorsak gerekçesi vardır.


'İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum'

İtiraz edenlerin neye itiraz ettiklerini merak ediyorum. Beceri odaklı başarıya geçtiğimize mi itiraz ediyorsunuz? Çocuklarımızın merhametli, milli ve manevi değerlerine bağlı öğrenci profiline mi itiraz ediyorsunuz? Laiklik ve Cumhuriyet üzerine yapılan eleştirileri kabul etmiyorum. Neyin demokrasi neyin laiklik olduğunu bu konuşmalar yapan kişilerden daha iyi biliyorum. AK Parti propagandası yapıyorsunuz dedikleri kısımda Türkiye Yüzyılı sloganı evet AK Parti sloganı... Cumhurbaşkanımızın atadığı bir bakanım ben. Sayın Cumhurbaşkanımızın taahhüt ettiği ideali hayata geçiriyorum. Bunu objektiflik ölçüsünde yapacağız. Bir siyasi partinin seçim propagandası olmaktan çıktı artık konu. Çocuklarımızı dünyadaki çocuklarla en iyi şekilde rekabet edecek bir program ile yapmaya çalışıyoruz. Eleştirilere saygımız var. Bu her zaman revize olabilecek bir şey. Bir yenilik ortaya çıkabilir, onlar da müfredata tercih edilebilir"



'Osmanlı iyi Cumhuriyet kötü gibi ikilemlere karşıyım'

Bir ikilem ile karşı karşıya olunduğunu söyleyen Tekin, "Osmanlı iyi Cumhuriyet kötü" gibi ikilemlere karşı olduğunu belirtti.


Bakan Tekin, "Osmanlı devleti, ondan önceki Türk devletleri bizim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e bir devamlılığın çocuklarımız tarafından içselleştirilmesini istiyoruz. Başka bir devletmiş gibi algılanmasını sağlanmamalı. Bu devamlılığı çocuklarımıza vermeye çalıştık. Medeniyet birikimini de vermeye çalıştık. Bu eğitimi verelim istiyoruz." dedi.


Öğretmenlik meslek kanunu

Bakan Tekin, öğretmenlik meslek kanunu çalışmalarıyla ilgili ise
"Bu kanun metninde şu an süreç tamamlandı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı konusunda düzenlemeler yapmak ve akademi camiasının beklediği meslek kanunu yapabilir miyiz uğraşısına girdik. Sendikalara teşekkür ediyorum. Bir kanun metni ortaya çıktı. Zannediyorum artık Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyonlara havale edilecek diye bekliyoruz. Bir aksilik olmadan tamamlanır”
diye konuştu.


Öğretmene sosyal medya sınırlaması

Öğretmenlere sosyal medya sınırlaması getirildiğine yönelik haberler de sorulan Bakan Tekin
, "Öğretmen arkadaşlarımızı bilgilendiriyoruz şu tür yargı kararlarıyla karşı karşıya kalıyoruz diye. Disiplinle ilgili konularda mevcut düzenlemelerden çok farklı bir şey yok"
yanıtını verdi.

Kariyer basamak sınavları devam edecek mi?

"Öğretmen arkadaşlarımızın bir test sınavla kariyer ünvanı verilmesini içime sindiremiyorum bunu da doğru bulmadığımı söylemiştim. TBMM'den çıkan yasal düzenlemeye saygı duyacağız."


Heybeliada Ruhban Okulu son durum

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kişisel olarak Heybeliada Ruhban Okulu'nun açık olmasını arzu ettiğini söyledi.


Tekin şöyle konuştu
: "Olayın iki boyut var bir tanesi siyasal boyutu. Kişisel olarak okulun açık olmasını arzu ederim. Bize düşen şey bu knoudaki kararımızı verdiğimizde Sayın Cumhurbaşkanımız hangi yöntemlerle çalışabiliriz araştırmasını istemişti. Orada bir lise açık. Bu bir ruhban okulu olarak faaliyet verebilmesi açısından kendi çalışmamızı yapıyoruz. Alınacak karara göre atılacak adımları belirledik"

Mezuniyet baloları yasaklandı mı?

Bakan Tekin
, "Liselerde mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusuna ise "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz. Bize gelen şikayetler üzerine '5 yıldızlı otelde bize şu kadar maliyetle balo düzenleniyor biz bu paraları vermek zorunda mıyız vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz' diyen veliler olunca madem yapılacak okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz. Bunu eleştirenlere bir şey tavsiye etmek istiyorum o zaman bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin velilerimize ilave bir yük getirmeyin. 5 yıldızlı otelde bunu yapabilecek çocuklarımız yapamayacak çocuklarımız var. Bunlar doğru şeyler değiller"
yanıtını verdi.

YKS maratonunda geri sayım başladı: 3 milyondan fazla aday sınava girecek

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 8 Haziran'daki birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878, 9 Haziran'daki ikinci oturumu AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 ve aynı gün öğleden sonra yapılacak üçüncü oturumu YDT'ye 233 bin 389 aday başvurdu. Sınava girecek en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında. YÖK tarafından belirlenen 34 yaş üstü kadın kontenjanından yararlanmak isteyen 125 bin 892 aday bulunuyor. ÖSYM Başkan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2024-YKS'nin güven ve huzur içinde tüm sınav merkezlerinde eş güdüm halinde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm kurumlarla işbirliğini sürdürüyoruz" dedi.


#Milli Eğitim Bakanlığı
#Yusuf Tekin
#müfredat
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