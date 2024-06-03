Bakan Tekin'den yeni müfredat eleştirilerine cevap: Saygı sınırının dışına çıkılıyor

, "Liselerde mezuniyet baloları yasaklandı mı?" sorusuna ise "Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz. Bize gelen şikayetler üzerine '5 yıldızlı otelde bize şu kadar maliyetle balo düzenleniyor biz bu paraları vermek zorunda mıyız vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz' diyen veliler olunca madem yapılacak okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz. Bunu eleştirenlere bir şey tavsiye etmek istiyorum o zaman bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin velilerimize ilave bir yük getirmeyin. 5 yıldızlı otelde bunu yapabilecek çocuklarımız yapamayacak çocuklarımız var. Bunlar doğru şeyler değiller"