Bakan Tunç: Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'e ulaştı

Gazeteci Cüneyt Özdemir, kendi Youtube kanalından yaptığı canlı yayında Türkiye'de gündemdeki yerini koruyan sokak köpekleri hakkında konuştu. Sorunun çözülmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, "İlk kez bir siyasi parti köpek meselesinde elini taşın altına koymuş durumda." dedi. Köpeklerin uyutulması konusuna karşı çıkanlar hakkında konuşan Cüneyt Özdemir, "Uyutulamasını istemiyorsun. Peki önerin ne? Sokakta yaşasınlar... Öyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde yok." ifadelerini kullandı.