Bakan Tunç: Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'e ulaştı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin soru üzerine, bu konuda Tarım ve Orman; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği; İçişleri ile Adalet bakanlıklarının çalıştığını belirtti.
'Hayvanları koruma kararlılığımızı sürdürüyoruz'
Bir taslağın hazırlandığını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:
Sokaklardaki sahipsiz hayvanların insanlara zarar verdiğinin görüldüğünü, ölümlere yol açan olayların yaşandığını aktaran Tunç, çocuklara, yaşlılara saldırma, trafik kazalarına neden olma gibi durumların söz konusu olduğunu, bunun önlenmesi gerektiğini vurguladı.