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Bakan Tunç'tan AP'nin skandal Türkiye raporuna tepki: Yanlış taraflı temeli olmayan bir rapor

Adalet Bakanı Tunç, önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, ''Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi'' ifadelerini kullandı. İsveç'teki provokatif gösterilere dair konuşan Tunç, ''İsveç makamları hukuksuz girişimlere engel olmalı. İnanca saygısızlık özgürlük değildir'' dedi.

Zeynep Karçığa
12:16 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) skandal Türkiye raporuna tepki gösterdi. "Yanlış, taraflı, temeli olmayan bir rapor" diyen Bakan Tunç, "Türkiye'nin reform sürecini görmezden gelmek taraflı ve yanlış" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç, TSK'ya iftira atan CHP'li Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildiğini belirtti.


İsveç'te PKK provokasyonu


Tunç, "Teröre müsamaha göstermek ifade özgürlüğü değil. İsveç NATO'ya katılmak istiyorsa beklentileri karşılamalı" dedi.


"Soruşturma izni verildi"


Tunç, "Sezgin Tanrıkulu hakkında savcılığa soruşturma izni verildi" dedi.



AP'ye tepki


Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise,13 Eylül'de Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda, 2022 Türkiye Raporu'nun oy çokluğu ile kabul edildiğini belirtti. Raporun, Türkiye gerçeklerinden uzak, bazı marjinal çevrelerin tesiri altında ve tek yanlı hazırlandığının açık olduğunu ifade eden Tunç, şunları kaydetti:


"Söz konusu rapor, Türkiye'deki güncel reform çalışmalarını ve insan hakları ile hukukun üstünlüğü alanlarındaki gelişmeleri görmezden gelen, objektif olmaktan uzak, verilere dayanmayan haksız, temelsiz ve hezeyanlarla dolu bir rapordur. Bu raporun Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki olumlu gündeme herhangi bir katkı sağlamadığı açıktır.


Türkiye, bir yandan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hakkaniyetli ve adaletli dış politikası ile dünya barışı için çalışırken, diğer yandan da hukuk ve yargı alanında kendi insanımızın esenliği için ortaya koyduğu reform kararlılığından bugüne kadar taviz vermediği gibi bundan sonra da asla taviz vermeyecektir. Bu vesileyle, insan hakları ve hukukun üstünlüğüne olan sarsılmaz inancımızla dün olduğu gibi bugün de güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."



#Yılmaz Tunç
#Sezgin Tanrıkulu
#Soruşturma
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