Bakan Uraloğlu'ndan yerel seçim mesajı: Türkiye'nin istikbaline yön verecek

"4 Haziran 2021'de Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle hizmete açtık. Karadeniz hinterlandının en önemli limanı oldu. Liman, yıllık 25 milyon ton konteyner elleçleme kapasitesiyle büyük tonajlı gemilerin yeni adresine dönüşecektir. Ayrıca doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları sırasında Kanuni ve Fatih sondaj gemilerinin yanı sıra sismik arama ve tarama gemilerine de ev sahipliği yaptı. Hiç şüphesiz ardında yükselen organize sanayi alanıyla da bölgenin sanayi ve ticaret faaliyetlerinin gelişimine büyük katkılar sağlayacak ve yeni istihdam alanları oluşturacaktır."