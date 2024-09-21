Bakan yardımcısı ve rektör atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları'na göre; Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı. Yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan getirildi. Çalışkan'dan boşalan göreve ise Alparslan Çevik atandı. Öte yandan birçok üniversitede yeni rektör görevlendirildi; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararları içeren 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı değişti
Buna göre; Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı. Yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan getirildi.
Çalışkan'dan boşalan göreve ise Alparslan Çevik atandı.
Rektör atamaları da yapıldı
Diğer atamalar ise şöyle:
Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararları ise şöyle: