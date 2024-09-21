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Bakan yardımcısı ve rektör atamaları Resmi Gazete'de

Bakan yardımcısı ve rektör atamaları Resmi Gazete'de

Hüseyin Berk
00:0421/09/2024, Cumartesi
G: 21/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Yavuz Selim Kıran - Adil Çalışkan
Yavuz Selim Kıran - Adil Çalışkan

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları'na göre; Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı. Yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan getirildi. Çalışkan'dan boşalan göreve ise Alparslan Çevik atandı. Öte yandan birçok üniversitede yeni rektör görevlendirildi; Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Eyüp Debik atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararları içeren 21 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı değişti

Buna göre; Aile Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran görevden alındı. Yerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Adil Çalışkan getirildi.

Çalışkan'dan boşalan göreve ise Alparslan Çevik atandı.

Rektör atamaları da yapıldı

Öte yandan birçok üniversiteye de yeni rektör atmaları yapıldı.
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Eyüp Debik getirildi.

Diğer atamalar ise şöyle:

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi:
Prof. Dr. Ahmet Şengönül
Ondokuz Mayıs Üniversitesi:
Prof. Dr. Fatma Aydın
Karadeniz Teknik Üniversitesi:
Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı
İnönü Üniversitesi:
Prof. Dr. Nusret Akpolat
Doğuş Üniversitesi:
Prof. Dr. Ahmet Alkan Çelik

Resmi Gazete'de yayımlanan diğer atama kararları ise şöyle:



#Resmi Gazete
#Atama
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Yavuz Selim Kıran

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