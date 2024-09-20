Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Kamu personel alım ilanları, memur ve işçi kadrolarına başvuru yapmayı düşünenler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle KPSS'siz kamu personel alım seçenekleri, sınav şartları aranmaksızın iş sahibi olmak isteyenler için cazip bir seçenek olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı, Resmi Gazete iş ilanı ve İŞKUR iş ilanları aracılığıyla farklı pozisyonlar için başvuru yapmak mümkün. Peki hangi kamu kurumu alım yapıyor? İşte kamu personel alımı Eylül ayı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar…