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Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı: 4 üniversiteye yeni fakülte ve enstitü kuruldu

08:1920/09/2024, Cuma
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararname yayınlandı.

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitülerin kapatılması ve yenilerinin kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatılırken yenileri kuruldu.


Buna göre, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde Patnos Sultan Alparslan Doğa Bilimleri ve Mühendislik Fakültesi kapatıldı, yerine Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi kuruldu.


Boğaziçi Üniversitesi Aydın Doğan İletişim Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çankaya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sosyal Bilimler Enstitüsü kapatıldı.


Boğaziçi Üniversitesi Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü, Gümüşhane Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Çankaya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmasına karar verildi.


Ayrıca Uşak Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İslami İlimler Fakültesinin adı İlahiyat Fakültesi olarak değiştirildi.



#Resmi Gazete
#üniversite
#fakülte

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