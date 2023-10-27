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Bakan Yerlikaya açıkladı: 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Yerlikaya, operasyon sonucunda 47 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

08:39 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 08:49 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüler paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyondan görüntüler paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen kafes operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyon sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor"
ifadelerini kullandı.


Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Liderliğini Doğan Aykut’un yaptığı “Zaza Doğan” organize suç örgütüne yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığımız koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 4 ilimizde eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı işyerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibari ile 8 adet tabanca ve 1 kg uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Bir kez daha belirtmek isterim ki, suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz."




#Ali Yerlikaya
#Zaza Doğan
#Operasyon
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