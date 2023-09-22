|
Gündem

Bakan Yerlikaya: Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde; BTÖ içerisinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 terörist teslim oldu" açıklamasında bulundu.

Zeynep Karçığa
08:49 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Foto: DHA.

Foto: DHA.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü bünyesinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 teröristin yakalanacaklarını anlayınca teslim olduğunu duyurdu.



Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ortak operasyonda, bölücü terör örgütü bünyesinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 'Rosida' kod adlı Helin Özgören ve 'Hogir Armanç' kod adlı Özer Yıldırım adlı 2 teröristin teslim olduğunu belirtti. Yerlikaya, teröristlerin operasyon sırasında yakalanacaklarını anlayınca teslim olduğunu bildirdi. Yerlikaya, "Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı ve kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.



#İçişleri Bakanlığı
#Hakkari
#Irak
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yasin Suresi oku: Yasin suresi okunuşu ve Türkçe meali