Bakan Yerlikaya: Terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi

73 kg toz esrar, 315 kg kubar esrar ile 16 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi.
Bakan Yerlikaya, Bingöl’de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda 36,4 milyar TL yasa dışı gelirin engellendiğini duyurdu.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Bingöl’de gerçekleştirilen narkoterör operasyonunda bölücü terör örgütünün 36,4 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü Terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Genç ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği ve 2023 yılının en yüksek yakalaması olan “Şehit Jandarma Ütğm. Uğur Tunaboylu” Narkoterör operasyonu sonucunda:
73 kg toz esrar, 315 kg kubar esrar ile 16 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"
ifadelerine yer verdi.
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1 saat önce