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Bakan Yerlikaya: Ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı GAMER'de `Ankara90` medya buluşmaları kapsamında Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Yerlikaya, ''Son 90 günde 37'si bombalı olmak üzere 44 eylem engellendi. Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Uyuşturucu tacirlerinin tepesine kesintisiz çökeceğiz. Ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız'' ifadelerini kullandı. Düzensiz göçmenlerle ilgili verileri paylaşan Bakan Yerlikaya, operasyonlarla son 90 günde 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandığını ve 32 bin 563'ünün sınır dışı edildiğini açıkladı. Kaçak göçle mücadelede yeni başlatılan uygulamayı anlatan Yerlikaya, İstanbul'un pilot il olarak seçildiğini belirtti.

Zeynep Karçığa
10:30 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başlıkları;

Son 90 günde 37'si bombalı olmak üzere 44 eylem engellendi. Uyuşturucuya göz açtırmayacağız. Uyuşturucu tacirlerinin tepesine kesintisiz çökeceğiz. Geleceğin tehdidi olarak görüyoruz, mücadelemiz sürüyor.


Suç örgütleriyle mücadele

Organize suçlarla mücadelede 92 operasyonda bin 762 şüpheli gözaltına alındı, bunların 430’u tutuklandı, 203’ü hakkında adli kontrol kararı alındı. Mafyavari örgütlere göz açtırmayacağız. Ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız. Son 90 gün içinde 37'si bombalı eylem 44 terör eylemi önlendi. Son 90 günde 258 terörist etkisiz hale getirildi. 90 günde evlat nöbetlerinde 4 terör örgütü mensubu teslim oldu.


Evlat nöbeti

Teröre katılım sayıları yok denecek kadar azalırken Diyarbakır annelerinin feryatları 5. yılına girdi. PKK'dan kaçarak devlete sığınan ve evlat nöbeti bekleyen ailelerine kavuşanların sayısı 46'ya yükseldi.


Zehir tacirlerine göz açıtırılmadı. Son 90 günde 53 bin 929 uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Gözaltına alınan 65 bin 13 şüpheliden 5 bin 966'sı tutuklandı.


Siber suçlarla mücadele

Siber suçlarla mücadelede 90 günde terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 56 bin 958 sosyal medya hesabıyla ilgili işlem yaptık. 24 bin 539 şüpheliden 489’u gözaltına alındı, 25’i tutuklandı. Bilişim sistemlerine yönelik 50 operasyon düzenlendi, 56 şüpheli gözaltına alındı, bunların 24’ü tutuklandı. Sosyal medya üzerinden yapılan algıların da farkındayız. Ülkemizi dünyanın en güvenli ülkesi yapacağız.


Depremzedelere destek

Çadırkentlerde ve tesislerde misafir etme dönemi bitti. Deprem bölgesinde geçici barınma alanları konteyner kentlerde sağlanıyor. Depremzedelere 6 milyar liradan fazla kira yardımı ödendi. Ayrıca aylık 3 bin lira yüklenen 'ESEN' kart ile gıda alışverişi yapabiliyorlar.


6 Şubat asrın felaketi

2 milyon 522 bin 294 binanın hasar tespiti yapıldı. 60 bin 421 acil yıkılacak ve yıkık bina enkazı tamamen kaldırıldı. Ağır hasarlı bina sayısı 201 bin 211. 79 bin 711 ağır hasarlı binanın enkazı kaldırıldı.


Kaçak göçle mücadele

Ülkemizde 4 milyon 797 bin 593 düzenli göçmen ikamet ediyor. Son üç ayda 75 bin 442 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçle mücadelede yeni sistem hayata geçiriyoruz. Pilot bölge İstanbul olacak.

Ayrıntılar geliyor...



#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanlığı
#Uyuşturucu
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