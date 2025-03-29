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Bakan Yerlikaya'dan bayram öncesi trafik uyarısı: Yollar sevdiklerimize kavuştursun ayırmasın

Bakan Yerlikaya'dan bayram öncesi trafik uyarısı: Yollar sevdiklerimize kavuştursun ayırmasın

Oğuzhan Ürüşan
12:0329/03/2025, Cumartesi
G: 29/03/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sürücülere, trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulunan Bakan Yerlikaya, önemli hatırlatmalarda bulundu.
Sürücülere, trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulunan Bakan Yerlikaya, önemli hatırlatmalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Son 5 yılda yalnızca Ramazan Bayramı tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında 483 kişinin hayatını kaybettiğini, 26 bin 331 vatandaşın ise yaralandığını hatırlatan Yerlikaya, “Bazen hatıralar yetmez…” ifadeleriyle dikkat çekti.


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Bakan Yerlikaya'dan bayram öncesi trafik uyarısı: Yollar sevdiklerimize kavuştursun ayırmasın
Gündem
29 Mart, Cumartesi

Bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara seslenen Yerlikaya, “Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz” dedi.

Trafik kazalarının en önemli nedenlerine de değinen Yerlikaya, aşırı hızın ardından en çok can kaybına neden olan hataların “şerit izleme ve değiştirme”, “geçiş önceliği”, “arkadan çarpma”, “dönüş kurallarına uymama” ve “kırmızı ışık ihlali” olduğunu vurguladı.

Sürücülere, trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulunan Yerlikaya, önemli hatırlatmalarda bulundu. Bayram seyahatinizde aşırı hız yapmayın, emniyet kemerinizi mutlaka takın, uykusuz ve yorgunken direksiyon başına geçmeyin, trafikte gözünüz cep telefonunuzda değil, yolda olsun.


#Ali Yerlikaya
#Ramazan Bayramı
#Trafik
#Kaza

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