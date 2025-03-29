



Bakan Yerlikaya'dan bayram öncesi trafik uyarısı: Yollar sevdiklerimize kavuştursun ayırmasın Gündem





Bayram tatili için yola çıkacak vatandaşlara seslenen Yerlikaya, “Yollar bizleri sevdiklerimize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Bazen trafikte göstereceğimiz bir saniyelik sabır, bir ömür mutluluk getirir. Ve bayram sabahları sevdiklerimizin boynu bükük kalmaz” dedi.

Trafik kazalarının en önemli nedenlerine de değinen Yerlikaya, aşırı hızın ardından en çok can kaybına neden olan hataların “şerit izleme ve değiştirme”, “geçiş önceliği”, “arkadan çarpma”, “dönüş kurallarına uymama” ve “kırmızı ışık ihlali” olduğunu vurguladı.

Sürücülere, trafik kurallarına harfiyen uymaları çağrısında bulunan Yerlikaya, önemli hatırlatmalarda bulundu. Bayram seyahatinizde aşırı hız yapmayın, emniyet kemerinizi mutlaka takın, uykusuz ve yorgunken direksiyon başına geçmeyin, trafikte gözünüz cep telefonunuzda değil, yolda olsun.



